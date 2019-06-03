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Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 01:43 | Son Güncelleme

13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekili ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar, hayatını kaybetti.13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar hayatını kaybetti.İşgüzar için bugün saat 12.00’de TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenleneceği ve merhumun cenazesinin 4 Haziran Salı günü Edremit Bekir Efendi Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.Hilmi İşgüzar kimdir?Hilmi İşgüzar, 1929’da Yozgat’ta doğmuştur.

13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekili ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar, hayatını kaybetti.
13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar hayatını kaybetti.
İşgüzar için bugün saat 12.00’de TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenleneceği ve merhumun cenazesinin 4 Haziran Salı günü Edremit Bekir Efendi Camisinde kılınacak öğle namazını müteakip Eski Mezarlığa defnedileceği öğrenildi.
Hilmi İşgüzar kimdir?
Hilmi İşgüzar, 1929’da Yozgat’ta doğmuştur. Orman Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nancy Üniversiti Millî Orman ve Su Okulu İhtisas yapmıştır. 13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştır.
Adalet Partisi’nden ayrılarak Bülent Ecevit ile bakanlık karşılığı hükümet kuran 11 milletvekilinden biridir. (Güneş Motel Olayı)
12 Eylül 1980’den sonra, "kayırma, yolsuzluk, nüfuz ticareti, vazifeyi suistimal ve menfaat temini suretiyle BAĞ-KUR ve SSK’yı zarara uğrattığı" iddialarıyla Millî Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından 2 Şubat 1981 tarihinde Yüce Divan’a sevk edildi. Toplam 16 kişi 26 Mart 1981 tarihinde başlayan yargılanmaları 12 Nisan 1982 tarihinde sonuçlandı. Hilmi İşgüzar, 9 yıl 8 ay ağır hapis ve 5 milyon 251 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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