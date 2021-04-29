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Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? İşte sokağa çıkma ve çalışma izni için gerekli sosyal güvenlik kayıt belgesi alma yöntemi...

29.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar sokağa çıkma yasağında çalışmak için izin belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtını arıyor. Çalışma izin belgesini nasıl ve nereden alınır gibi sorular merak edilirken E-Devlet çalışma izin belgesi sayfası yoğun olarak araştırılıyor. Peki tam kapanmaya saatler kala sokağa çıkma yasağından muaf olanların almak istediği belge nasıl alınır? Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? İşte sokağa çıkma ve çalışma izni için gerekli sosyal güvenlik kayıt belgesi alma yöntemi...

Sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır? İşte sokağa çıkma ve çalışma izni için gerekli sosyal güvenlik kayıt belgesi alma yöntemi...

Sokağa çıkma yasağında çalışmak için izin belgesi nasıl alınır sorusu merak ediliyor. Çalışma izin belgesini nasıl ve nereden alınır gibi sorular sıkça araştırılırken E-Devlet çalışma izin belgesi sayfası en çok yapılan aramalardan oldu. Peki sosyal güvenlik kayıt belgesi nasıl alınır?

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17 gün sürecek tam kapanma süreci ilan edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ayrıntıları ise merak konusu. Çalışma izni, SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alınabilmekte.

Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

e-Devlet sayfasına ulaşmak için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama

Bunun için arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazmalısınız.

e-devlet-

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıkladıktan sonra PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın.

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlar için Süleyman Soylu şu açıklamalarda bulundu:

“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak."

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tam kapanma

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