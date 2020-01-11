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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
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11.01.2020 13:45 |
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
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