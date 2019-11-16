Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde cepten yapılan sağlık harcamalarını yüzde 20,3'den yüzde 17,3'e düşürdük." dedi. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezlerinin toplu açılış töreninde konuştu. Son 17 yıl içerisinde hizmetleri iftihar edilecek düzeye getirdiklerini, vatandaşların memnuniyetini en üst düzeye taşımak için çalıştıklarını belirten Selçuk, SGK olarak kamu hizmetlerini 81 il müdürlüğü ve 559 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla tüm ülke çapında sunduklarını vurguladı. SGK'nın Türkiye'de bilişim teknolojilerine en fazla yatırım yapan kamu kurumlarından biri olduğuna işaret eden Selçuk, dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirerek e-devlet hizmetlerini etkili şekilde hayata geçirdiklerini anlattı. - "2019 yılında ALO 170 hattımız, 11 milyon çağrıya cevap verdi" Selçuk, 10 farklı ilde bin 567 kişilik "ALO 170" kadrosuyla hizmet verdiklerini de kaydederken, "Sadece 2019 yılında ALO 170 hattımız, 11 milyon çağrıya cevap verdi. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, bürokrasiyi azaltarak hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız bir hizmet alma mekanizması oluşturduk. Bu anlamda, birçok iş ve işlem, e-devlet portalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Eskiden emekli olabilmek için 11 farklı belge istenirken ve ortalama 120 günde aylık bağlanırken, bugün tek bir dilekçe ile ortalama 13 günde emekli aylıklarını bağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk, şöyle devam etti: "2002'de sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilmek için 14 farklı belge istenirken, bugün talep dilekçesi bile almadan elektronik ortamda aktivasyon sağlıyoruz. E-bildirge uygulamasıyla işverenlerimiz sigortalılara ait bildirimleri, belge almadan, kuruma gelmeden elektronik ortamda yapabiliyorlar. Şirket kuruluşlarında Ticaret Sicil Müdürlüklerine, bina inşaatlarında belediyelere müracaatı SGK'ya yapılmış başvuru kabul ederek işyeri tescillerini otomatik yapmaktayız. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar için uygulanan tek SMS ile kolay işverenlik uygulamasını, apartman görevlilerini de içine alacak şekilde genişlettik. Gerek il müdürlüklerimiz gerekse birçok ilçemizdeki sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerimiz, irtibat ve işlem birimi olarak hizmet veriyor." SGK'nın sadece mevzuat anlamında 82 milyonu şemsiyesi altına alan bir kurum olmadığını, aynı zamanda fiilen ve fiziken tüm nüfusa ulaşma kapasitesine ve kabiliyetine de sahip olduğunu aktaran Selçuk, SGK sisteminin tüm vatandaşları kapsadığını dile getirdi.

Genel Sağlık Sigortasıyla herkesin sağlık güvencisine sahip hale geldiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti: "Hükümetlerimiz döneminde cepten yapılan sağlık harcamalarını yüzde 20,3'den yüzde 17,3'e düşürdük. Genel sağlık sigortası sistemimiz kapsayıcı özelliğinin yanında, içeriğiyle de güçlü bir hizmet kalitesine sahiptir. Bugün vatandaşlarımız, özel-kamu ayrımı olmaksızın 2 bin 500'e yakın sözleşmeli sağlık hizmet sunucusundan hizmet alıyor. Yine 1999 yılında 4 binin altında olan geri ödeme listesindeki ilaç sayısını, bugün 9 bine ulaştırmış durumdayız. Sağlıkta yaptığımız dönüşümün, en basit, en net göstergelerinden biri de ayırdığımız bütçe. 1999'da yüzde 2,68 olan kamu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki oranını 2018'de yüzde 4'ü aşmış durumda. Dünyanın hiçbir ülkesinde, 76 lira ile kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini, ülkemizdeki gibi kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir sistem bulunmamaktadır. Sistemimiz, aynı zamanda ILO'nun belirlediği ve uluslararası kabul gören tüm sosyal risklere karşı bir teminat içermekte. Geliri belirli bir düzeyin altında olanların sigorta primini de devletimiz ödemekte. Hükümetimiz daha fazla vatandaşımızı istihdam etmek için sunduğu destekleri de sürdürmekte. İlave istihdam teşviğimizi 2020 yılı sonuna kadar uygulamaya devam edeceğiz. Bu teşviğimizle işverenlerimiz sağlayacağımız her ilave istihdamın prim ve vergi yükünü devlet olarak biz ödemekteyiz. Bakanlık olarak 18 ayrı teşvik uygulamamız ile 1.7 milyonu aşkın iş verenimize 11 milyona yakın sigortalımıza katkı veriyoruz. 2004 yılından bu yana 154 milyar liralık teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık. 2019 yılının başından bu güne 1 milyon 325 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Son 17 yılda 9 milyona yakın istihdam sağladık. Gelinen bu noktada hedeflerimiz büyük. İşverenlerimizi istihdama desteğe davet ediyorum."