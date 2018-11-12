HABER

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde vatandaşların sorularını yanıtladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde vatandaşların sorularını yanıtladı. Tezel, söyleşide çalışma ve sosyal güvenlikteki güncel gelişmeler, mevcut emekli olma yaşının hesaplanması ve erken emeklilik ile ilgili konular hakkında bilgi verdi.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Kartal halkı yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, çalışma ve sosyal güvenlikte güncel gelişmeler ile alakalı soruları yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren programda Kartallılar Ali Tezel’in anlattıklarını not alırken keyifli anlar yaşadı.

Tezel, çalışma ve sosyal güvenlikte güncel gelişmeleri, mevcut emekli olma yaşının hesaplanması, erken emeklilk ve programa katılan dinleyicilerin bireysel çalışma ve sosyal güvenlik sorunları ile ilgili soruları yanıtladı.

Kartal Belediye Başkanvekili Hüzeyin Tozkoparak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Etkinliğimizin amacı sosyal güvenlik ve iş güvenliği ile ilgili Ali Tezel’in vatandaşlarımızı aydınlatmasıdır. Biz sezona girdikten sonra her hafta birkaç tane etkinliğimiz oluyor. Sosyal içerikli, anma programı gibi etkinliklerimiz her hafta var” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladı

PARTNERKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdiKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdi
Felçli köpek yürüteçle hayata bağlandıFelçli köpek yürüteçle hayata bağlandı
Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı! Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.