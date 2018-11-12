Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel Kartallıların sorularını yanıtladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde vatandaşların sorularını yanıtladı. Tezel, söyleşide çalışma ve sosyal güvenlikteki güncel gelişmeler, mevcut emekli olma yaşının hesaplanması ve erken emeklilik ile ilgili konular hakkında bilgi verdi.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Kartal halkı yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, çalışma ve sosyal güvenlikte güncel gelişmeler ile alakalı soruları yanıtladı. Yaklaşık 2 saat süren programda Kartallılar Ali Tezel’in anlattıklarını not alırken keyifli anlar yaşadı.

Tezel, çalışma ve sosyal güvenlikte güncel gelişmeleri, mevcut emekli olma yaşının hesaplanması, erken emeklilk ve programa katılan dinleyicilerin bireysel çalışma ve sosyal güvenlik sorunları ile ilgili soruları yanıtladı.

Kartal Belediye Başkanvekili Hüzeyin Tozkoparak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Etkinliğimizin amacı sosyal güvenlik ve iş güvenliği ile ilgili Ali Tezel’in vatandaşlarımızı aydınlatmasıdır. Biz sezona girdikten sonra her hafta birkaç tane etkinliğimiz oluyor. Sosyal içerikli, anma programı gibi etkinliklerimiz her hafta var” dedi.



