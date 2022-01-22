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“Sosyal Harcama Paketinin Temel Maddeleri Değişmiyor”

22.01.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliye Bakanı Janet Yellen, herkese iki yıllık ücretsiz erken dönem okul öncesi eğitimi ve gelir vergisi kredisinin genişletilmesi maddelerinin Kongre ile hala görüşülmekte olan 1,7 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin kritik parçaları olduğunu söyledi

“Sosyal Harcama Paketinin Temel Maddeleri Değişmiyor”

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maliye Bakanı Janet Yellen, herkese iki yıllık ücretsiz erken dönem okul öncesi eğitimi ve gelir vergisi kredisinin genişletilmesi maddelerinin Kongre ile hala görüşülmekte olan 1,7 trilyon dolarlık “Build Back Better” planının kritik parçaları olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden bu hafta düzenlediği basın toplantısında tasarının büyük kısmının Kongre’den geçmesini umduğunu, ancak tasarıyı parçalamak zorunda kalabileceğini ve geri kalan kısımlarının yılın ilerleyen zamanlarında ele alınabileceğini söylemişti. Biden’ın bu kararına, Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema’nın tasarıya muhalefeti neden olmuştu.

“İklim değişikliği maddeleri destek görüyor”

Biden Çarşamba günü tasarının 555 milyar dolarlık iklim değişikliği harcamalarının büyük destek gördüğünü belirtmiş ve Senatör Manchin’in erken dönem okul öncesi eğitime de destek verdiğini kaydetmişti, ancak iki yıllık ücretsiz yüksekokul ve çocuk vergi kredisi planlarının şimdilik bir kenara bırakılması gerekeceğini söylemişti.

Yellen paketin son ayrıntılarının hala Kongre üyeleriyle görüşüldüğünü belirtti, ancak Biden’ın iki yıllık ücretsiz okul öncesi eğitimi, yaşlı bakım hizmetlerinin arttırılması, çocuk bakımı harcamalarının birçok aile için gelirlerinin yüzde 7’sinde tutulması ve kazanılmış gelir vergisi kredisinin genişletilmesi maddelerinin tasarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Yellen, bu önlemlerin hane halklarının ekonomik güvenliğini arttıracağını, ekonomik büyümeyi destekleyeceğini, diğer taraftan düşük gelirli işçileri iş aramaya teşvik edeceğini söyledi. Yellen, ilerici Demokratlar tarafından desteklenen ancak Manchin’in karşı çıktığı çocuk vergisi kredisini ise bunların arasında saymadı.

Çocuk vergisi kredisi 17 yaşının altında çocuk sahibi olan Amerikalılar’a verilirken, kazanılmış gelir vergisi çocuklu ya da çocuksuz bazı düşük gelirli vergi mükelleflerini kapsıyor.

“İş gücüne katılımdaki düşüşü tersine çevirecek”

Yellen sosyal harcamaların ABD’de süregelen iş gücüne katılımdaki düşüşü tersine çevirmeye yardım edeceğini söyledi. Bu düşüşe erken emeklilikler ve bazı genç ve orta yaşlı çalışanların piyasadan çekilmesinin neden olduğu sanılıyor.

Biden Aralık ayında büyük şirketlerin ve varlıklı Amerikalılar’ın vergilerinin arttırılmasıyla bütçesinin karşılanması planlanan tasarının Kongre’den geçmesi için büyük baskı yapmıştı.

Ancak Batı Virginia eyaletinden muhafazakar Demokrat Senatör Manchin borç açığı ve enflasyonu gerekçe göstererek tasarıdan desteğini çekmişti.

100 koltuklu Senato’daki 50 Cumhuriyetçi’nin tamamı tasarıya karşı olduğu için Beyaz Saray’ın Manchin ve diğer tüm Demokratlar’ın desteğini kazanması gerekiyor.

Manchin bu ayın başında tasarının 555 milyar dolarlık iklim harcamalarını güneş ve rüzgar endüstrileri için üretim vergi kredisi de dahil desteklediğini belirtmişti. Bu maddeler ABD’nin 2030 sera gazı emisyonu hedeflerini tutturması için hayati görülüyor.

''Modern arz yönlü ekonomi''

Yellen ayrıca tasarının ABD ekonomisinin üretkenlik kapasitesini arttıracağını belirterek Cumhuriyetçiler tarafından tercih edilen bir Reagan dönemi ifadesini kullanarak Biden yönetiminin ekonomik gündemini "modern arz yönlü ekonomi" olarak tanımladı.

Yellen, vergi indirimleri ve deregülasyon yerine, bu modern versiyonun işgücü arzını arttırmayı ve ABD ekonomisinin potansiyel büyümesini hızlandırarak enflasyon baskılarını hafifletmek için altyapıyı, eğitim ve araştırmayı iyileştirmeyi hedeflediğini söyledi.

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