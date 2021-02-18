Sosyal izolasyon kedilerde de antidepresan kullanımını artırdı

Pandemi sürecinde kedilerin yaşadıkları stres nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu söyleyen Veteriner Hekim Doğa Erdinç, "Bunlarla ilgili bir takım antidepresan ve sakinleştirici ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Bu ilaçların kullanımında belirgin bir artış var" dedi.

Karantina sürecinde kedi, köpek ve tavşan gibi evcil hayvanlarla vakit geçirmenin kişilerin akıl sağlığına olumlu etki ettiği PLOS Medicine isimli hakemli bilim dergisinde yayımlandı. Ancak dergi, insanların karantina sürecinde evcil hayvanlarla vakit geçirmekten çok hoşnut olsalar da evcil hayvanların bu durumdan pek memnun olmadığının ortaya çıktığını bildirdi. Hayvan davranışları uzmanı veteriner hekim Emmanuele Titeux tarafından yapılan araştırmada, veteriner hekimlere sinir ve ilginç davranışlar şikayetiyle getirilen evcil hayvan sayısında artış görülürken, özellikle kedilerin sakinleştirici ilaç kullanımında artış yaşandığı vurgulandı.

Karantina sürecinde Türkiye'de de evcil hayvanlarda özelikle kedilerde kusma, idrar problemleri, agresif eylemlerde artış, farklı noktalara idrar yapma gibi durumlar yaşandığı, antidepresan ve sakinleştirici ilaç kullanımının arttığı öğrenildi. Veteriner Hekim Doğa Erdinç, "Bu ilaçların kullanımında belirgin bir artış var. Hayvanseverler, kedi ve köpekleriyle evde daha uzun zaman geçirdikleri için onların problemlerini daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Aynı zamanda kısıtlamalara bağlı olarak hayvanların stresi artıyor" dedi.