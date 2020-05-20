Sosyal izolasyon obezite riskini artırıyor

Yapılan araştırmalar obezitede genetik, ruhsal ve çevresel birçok faktörün etkili olduğunu ortaya koyuyor. Korona ile aniden değişen hayat tarzımızla birlikte obezite riskinin de arttığını söyleyen Elipse Zayıflama Programı Uzmanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erkam Tülübaş, pandemi sonrası uzun dönemde obezite sorunuyla yüz yüze kalmamak için eş zamanlı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Op. Dr. Erkam Tülübaş korona sebebiyle hastanelerde yaşanan yoğunluğun artmaması için obezite ile mücadelede, anestezi ve cerrahi müdahale gerektirmeyen alternatif tedavilerin cerrahi gerektirmeyen veya cerrahi istemeyen hastalarda uygulanabileceğinin altını çiziyor.

'KORONAYLA BİRLİKTE ÜLKEMİZDE DE OBEZİTE KAÇINILMAZ HALE GELDİ'

Yaşam tarzımızdaki değişikliklere paralel olarak ülkemizde de obezite görülme oranlarında artışın kaçınılmaz hale geldiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Erkam Tülübaş konuşmasına şöyle devam etti, “Günlük aktivitenin önemli ölçüde azalması yakılan kalori miktarını düşürürken, can sıkıntısıyla abur cubura yönelmemiz alınan kalori miktarını artırıyor. Buna bağlı olarak vücuttaki yağ kütlesi artıyor, bazal metabolizma hızı düşüyor ve kalori dengesinin sağlanması zorlaşıyor. Böylelikle her geçen gün kilo alıyoruz ve obezite yolunda ilerliyoruz. Ayrıca içinde olduğumuz süreçte yaşadığımız endişe, ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygıları, alışık olduğumuz sosyal yaşantıdan uzak kalmak, sürekli kapalı ortamda bulunmak kilo alımını ve obeziteyi tetikleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Evde kalanlar, bu süreçte kalori miktarını dengelemek için fiziksel aktiviteyi artırmaya çalışsalar da ruhsal kaynaklı hormon değişimleri uzun vadede kiloya sebep oluyor” dedi.