Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Bu noktada kliniklere giderek yüz yüze terapinin mümkün olamadığı durumlarda ise online terapiler oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem geçtiğimiz olağanüstü durumlar nedeniyle dışarı çıkamadığımız, hem de yüz yüze görüşmeden çekinilen durumlar için oldukça avantajlı olan online terapi yöntemi özellikle son yıllarda teknolojinin gelişimiyle beraber yüz yüze terapilerle aynı başarılı sonuçları verebilmektedir. Psikolog Elçin Akdeniz, evlerden çıkamamanın ve salgın riskinin neden olduğu yalnızlaşma, korku ve kaygıya karşı online terapiyi ve avantajlarını anlattı.

ONLINE TERAPİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Hemen her gün televizyonlar ve sosyal medyadan aldığımız endişe verici vaka ve ölüm sayıları, evlerimizde izolasyon altında kaldığımız bugünlerde hepimizi ruhsal olarak olumsuz etkileyebilmektedir.

Hem daha önce almış olduğu terapi ve tedavileri yarım kalmış hastalar, hem de oturulan yerden kolaylıkla ulaşılabilir olması nedeniyle kliniklere ulaşımı zor olan, bunun yanında çekingenlik yaşayanlar ve damgalanma riskinden korkanlar için oldukça etkili olan online terapi günümüzde popülerliğini artırmaktadır.