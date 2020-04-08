HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.04.2020 11:55 | Son Güncelleme

Etkisini her geçen gün artıran koronavirüs nedeniyle evlerde sosyal izolasyon yaşadığımız bu dönemde korku, endişe, sıkıntı ve yalnızlık hissinin yükseldiği bir süreç yaşıyoruz.

Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Bu noktada kliniklere giderek yüz yüze terapinin mümkün olamadığı durumlarda ise online terapiler oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem geçtiğimiz olağanüstü durumlar nedeniyle dışarı çıkamadığımız, hem de yüz yüze görüşmeden çekinilen durumlar için oldukça avantajlı olan online terapi yöntemi özellikle son yıllarda teknolojinin gelişimiyle beraber yüz yüze terapilerle aynı başarılı sonuçları verebilmektedir. Psikolog Elçin Akdeniz, evlerden çıkamamanın ve salgın riskinin neden olduğu yalnızlaşma, korku ve kaygıya karşı online terapiyi ve avantajlarını anlattı.

ONLINE TERAPİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Hemen her gün televizyonlar ve sosyal medyadan aldığımız endişe verici vaka ve ölüm sayıları, evlerimizde izolasyon altında kaldığımız bugünlerde hepimizi ruhsal olarak olumsuz etkileyebilmektedir.

Hem daha önce almış olduğu terapi ve tedavileri yarım kalmış hastalar, hem de oturulan yerden kolaylıkla ulaşılabilir olması nedeniyle kliniklere ulaşımı zor olan, bunun yanında çekingenlik yaşayanlar ve damgalanma riskinden korkanlar için oldukça etkili olan online terapi günümüzde popülerliğini artırmaktadır.

Mesafelerden bağımsız olarak gerçekleştirilebilen online terapi, gerekli görüldüğünde, imkanların elvermesi halinde yüz yüze terapi ile de desteklenebilmektedir. Özellikle yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ve endişeye teslim olan bireyler için uygulanabilir olması ve sonuçlarının etkinliği nedeniyle tercih edilen online terapi ile stres, yalnızlık hissi ve endişe durumların kontrol altına alınabilmesi mümkün olabilmektedir.

iStock-1198252567

ONLINE TERAPİ UYGULANIR?

Akıllı telefonlar, tablet veya bilgisayar erişimi ile interneti olan, bireyin evinde ya da mahrem hissedebileceği ortamlarda rahatlıkla faydalanılabilen online terapide etkileşim sesli, yazılı ve görüntülü olarak sağlanmaktadır. Skype ve WhatsApp üzerinden anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme üzerinden etkili bir terapi imkanı sunabilen bu yöntemde gizlilik esas alınmaktadır.

Danışmanın gerekli gördüğü aralık ve uzunlukta gerçekleştirilen görüşmeler, danışmanın da istekleri ve anlık durumları neticesinde şekillendirilebilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmaların da sonuçlarının yüz yüze sağlanan terapiler kadar etkin olduğunu kanıtladığı online terapi ile yaşanılan olağanüstü durumlar ile baş etmek, kaygı, stres ve yalnızlık durumlarından uzaklaşarak sağlıklı ruh haline kavuşmak mümkün olabilmektedir.

Uzman Klinik Psikolog
Elçin Akdeniz

www.elcinakdeniz.com.tr
Facebook: @elcin.akdeniz
Instagram: psikologelcinakdeniz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
O ilaçlar koronavirüse davetiye mi çıkarıyor?O ilaçlar koronavirüse davetiye mi çıkarıyor?
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
online terapi Sosyal izolasyonda online terapi

En Çok Okunan Haberler

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

Koronavirüs ile mücadelede iyi haber! Üretimine başlandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Boğaz ağrısı neden olur? İşte tedavi yöntemleri

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisine ivme kazandıracak gelişme: 'Virüsü izole ettik'

Koronavirüs tedavisinde sevindiren gelişme! 'Virüsü izole ettik'

Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirebilirsiniz

Solunum egzersizleri ile akciğer kapasitenizi geliştirin

Koronavirüs salgınına karşı siyah maske takmak sağlıklı mı?

Koronavirüs salgınına karşı siyah maske takmak sağlıklı mı?

Alerjik hastalıklar ve alerji ilaçları koronavirüs için risk oluşturur mu?

O ilaçlar koronavirüse davetiye mi çıkarıyor?

Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen doktordan plazma bağışı!

Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

Bez maskelere dikkat! Virüsü almanıza engel olmayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.