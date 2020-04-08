Sosyal izolasyonda online terapi nasıl uygulanır?

Bu noktada kliniklere giderek yüz yüze terapinin mümkün olamadığı durumlarda ise online terapiler oldukça önemli bir yer tutuyor. Hem geçtiğimiz olağanüstü durumlar nedeniyle dışarı çıkamadığımız, hem de yüz yüze görüşmeden çekinilen durumlar için oldukça avantajlı olan online terapi yöntemi özellikle son yıllarda teknolojinin gelişimiyle beraber yüz yüze terapilerle aynı başarılı sonuçları verebilmektedir. Psikolog Elçin Akdeniz, evlerden çıkamamanın ve salgın riskinin neden olduğu yalnızlaşma, korku ve kaygıya karşı online terapiyi ve avantajlarını anlattı.
ONLINE TERAPİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Hemen her gün televizyonlar ve sosyal medyadan aldığımız endişe verici vaka ve ölüm sayıları, evlerimizde izolasyon altında kaldığımız bugünlerde hepimizi ruhsal olarak olumsuz etkileyebilmektedir.
Hem daha önce almış olduğu terapi ve tedavileri yarım kalmış hastalar, hem de oturulan yerden kolaylıkla ulaşılabilir olması nedeniyle kliniklere ulaşımı zor olan, bunun yanında çekingenlik yaşayanlar ve damgalanma riskinden korkanlar için oldukça etkili olan online terapi günümüzde popülerliğini artırmaktadır.
Mesafelerden bağımsız olarak gerçekleştirilebilen online terapi, gerekli görüldüğünde, imkanların elvermesi halinde yüz yüze terapi ile de desteklenebilmektedir. Özellikle yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ve endişeye teslim olan bireyler için uygulanabilir olması ve sonuçlarının etkinliği nedeniyle tercih edilen online terapi ile stres, yalnızlık hissi ve endişe durumların kontrol altına alınabilmesi mümkün olabilmektedir.
ONLINE TERAPİ UYGULANIR?
Akıllı telefonlar, tablet veya bilgisayar erişimi ile interneti olan, bireyin evinde ya da mahrem hissedebileceği ortamlarda rahatlıkla faydalanılabilen online terapide etkileşim sesli, yazılı ve görüntülü olarak sağlanmaktadır. Skype ve WhatsApp üzerinden anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme üzerinden etkili bir terapi imkanı sunabilen bu yöntemde gizlilik esas alınmaktadır.
Danışmanın gerekli gördüğü aralık ve uzunlukta gerçekleştirilen görüşmeler, danışmanın da istekleri ve anlık durumları neticesinde şekillendirilebilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmaların da sonuçlarının yüz yüze sağlanan terapiler kadar etkin olduğunu kanıtladığı online terapi ile yaşanılan olağanüstü durumlar ile baş etmek, kaygı, stres ve yalnızlık durumlarından uzaklaşarak sağlıklı ruh haline kavuşmak mümkün olabilmektedir.
Uzman Klinik Psikolog
Elçin Akdeniz
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