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"Sosyal konut projelerinde yatay mimariyi esas alıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:50 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Biz daha yaşanabilir şehirler, marka şehirler olsun ve vatandaşımızın sosyal konut ihtiyacını da yapalım istiyoruz. Sosyal konut projelerinde yatay mimariyi esas alıyoruz" - "Amacımız yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye sloganı ile çıktığımız yolda bizim özümüzü, kültürümüzü, tarihimizi yansıtan projeleri tüm şehirlerimize yapmak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz daha yaşanabilir şehirler, marka şehirler olsun ve vatandaşımızın sosyal konut ihtiyacını da yapalım istiyoruz. Sosyal konut projelerinde yatay mimariyi esas alıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Menteşe 2. Etap TOKİ anahtar teslim törenine katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, ilçenin bugüne kadar Türk mimarisine çok önemli katkılar sağladığını, Muğla'nın kendine has bacalarının en güzel örneklerinin de Menteşe'de bulunduğunu söyledi.

Menteşe sokaklarını süsleyen geleneksel Türk evlerinin aile yapısını korumayı, mahremiyeti, saygıyı, tevazuyu ve mahalle kültürünü hatırlattığını belirten Kurum, TOKİ'nin de buradan aldığı ilhamla ikinci etabı bitirdiğini anlattı.

Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedeflerinin olduğunu dile getiren Kurum, "İnşallah 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu projeyi yürüteceğiz. İlk etapta 67 ilimizi kapsayan projenin startını verdik. Amacımız yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye sloganı ile çıktığımız yolda bizim özümüzü, kültürümüzü, tarihimizi yansıtan projeleri tüm şehirlerimize yapmak." diye konuştu.

Kurum, 19 Nisan'a kadar sürecek projede başvuru sayısının 90 bine ulaştığına işaret ederek, "İnşallah o süreçte vatandaşlarımızın bu talebine biz de kayıtsız kalmayacağız. Her yerde yaptığımız gibi bu uygulamaları Türkiye'nin değişik yerlerinde de yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz"

Tüm şehirlerdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm şehirlerimizde atık su arıtma tesislerinden düzenli depolama tesislerine kadar birçok projeyi yaptık. Hedefimiz 2023 yılına kadar tüm şehirlerimizde nüfusumuza yetecek kadar atık su arıtma tesisi yapmak. Her ilimize bir 'Millet Bahçesi' sözümüz var. Bu kapsamda yapacağımız projelerle kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Artık sadece ilçelerimizde değil ilçelerimizin dışında köylerimize kadar en küçük nüfuslu beldelerimize kadar millet bahçelerini yapıyoruz. Sosyal konutla alakalı projemizi de bütün ilçelerimizde yapmak istiyoruz. Biz daha yaşanabilir şehirler, marka şehirler olsun ve vatandaşımızın sosyal konut ihtiyacını da yapalım istiyoruz. Sosyal konut projelerinde yatay mimariyi esas alıyoruz. Hem aileyi hem mahalleyi koruyan inşaatlar inşa edeceğiz. 50 bin sosyal konut kapsamında Muğla'ya da 455 konut inşaatını yapıyoruz. Bu konutların da taksitleri 455 lira. Tüm alt gelir gurubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar sosyal konut projemiz devam edecek."

- TOKİ Muğla genelinde 593 milyon liralık yatırım yaptı

Kurum, TOKİ ile Muğla genelinde 593 milyon liralık yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, 3 bin 300 konut, 6 cami, 4 hastane, 2 okul ve 36 ticaret merkezini şehre kazandırdıklarını aktardı.

Fethiye Körfezi'nin dip çamuruna ilişkin fizibilitesini yaptıklarını, yaklaşık 3 yıl sürecek projeyi Fethiye ve Büyükşehir belediyeleri ile tamamlayarak körfezi temizlemek istediklerini ifade eden Kurum, 5 milyon 800 bin metreküp dip çamurunu 12 mil uzaklığa taşıyacaklarını dile getirdi.

İzmir'den Antalya'ya kadar bisiklet yolu ağı yapacaklarını anlatan Kurum, Muğla'daki tüm özel koruma alanlarını bisiklet yolları ile birbirine bağlayıp, İzmir'den Antalya'ya 519 kilometre güzergahta bisiklet yolunu bölgeye kazandıracaklarını bildirdi.

Aşk ile millete hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizen Kurum, "Yorulmadık, inşallah yorulmayacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımıza hizmet etmek adına, çevreyi ve doğayı korumak adına projelerimizi gerçekleştireceğiz. Biz gönüllere dokunacağız. Güçlü Türkiye'nin inşası için gönülleri kazanmak için çabalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor"

Kurum, kentsel dönüşümü vatandaşların rızası doğrultusunda gerçekleştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de yatay mimariyi esas alacağız. Az katlı yapacağız. Medeniyetin bize tarif ettiği şekilde içinde parkların, camilerin etrafındaki o şehirleşmeyi tüm şehirlerimize, ilçelerimize yapmak istiyoruz. Bunu da yaparken vatandaşımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Kartal'da yaşanan elim kazada binamız yıkıldı ve altında 21 canımız gitti. Biz artık böyle bir olay meydana gelmesin istiyoruz. Başka analarımız ağlamasın, ocaklara ateş düşmesin. Bu nedenle kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, hak sahibi vatandaşlara anahtarlarını takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Menteşe Muğla

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