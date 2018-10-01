Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni, Eskişehir'de

"Devletler, hükümetler yapmakla yükümlü oldukları işleri bazen çeşitli sivil toplum kuruluşları, kooperatifler aracılığıyla da bunları yapmaktadır. Bunlardan biri de kooperatifler. Kooperatifler özellikle AB üyesi ülkelerde son derece yaygın. Bu ülkelerde 250 bin civarında kooperatif bulunmakta. 160 milyondan fazla ortağıyla 5,5 milyon civarında insana istihdam sağlıyor. BM raporlarına göre, dünyada 750 bin civarında kooperatif bulunmakta. 1 milyar ortağı ve 100 milyon civarında da istihdam edilen personel var."

Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasının daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalıştaylar ve tanıtımlar düzenlenerek daha fazla insanın kooperatifçilik konusunda farkındalık oluşturması ve bunun yaygınlaştırılmasının asıl amaç olduğunu ifade eden Çakacak, şöyle devam etti:

Türkiye'de de kooperatiflerin ve sosyal kooperatiflerin bulunduğunu belirten Çakacak, "Ancak dezavantajlı gruplara ekonomik, sosyal fayda, istihdam sağlamada arzu edilen seviyede değil, dünya ve Avrupa rakamlarına baktığımızda. İşte bu tür tanıtımlarla, etkinliklerle, sosyal kooperatifçiliği daha geniş kitlelere tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve yeni kurulacak olan kooperatifler eliyle daha fazla insanımıza istihdam, sosyal imkanlar sağlanması, sosyal kooperatifçilikten beklenen imkanların daha fazla insanımıza ulaşması amaçlanmakta." ifadelerini kullandı.

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu da insanoğlunun bir sosyal varlık olduğuna, doğumundan ölümüne kadar birçok aşamada ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sosyal, ekonomik ihtiyaçları var. Yaşlanıyor, bakım ihtiyacı var. Çocuğu oluyor, çocuğunun bakıma ihtiyacı var. Dolayısıyla ömrünün her aşamasında birtakım kamusal hizmetlerden insanoğlu faydalanmak durumunda. Biz de buna ilişkin oturduk, dünya örneklerini uzmanımız vasıtasıyla inceleme fırsatı bulduk ve bu projeyi geliştirdik. Proje kapsamında özellikle bir hedef kitlemiz var, dezavantajlı gruplar. Bu dezavantajlı grupları siz gelir olarak algılamayın. Mesela bir anne düşünün çocuğunun bakım hizmeti var, bunu nereden karşılıyor? Ya kamudan ya da özel kreşlerden. Bu modelle bir kooperatif kurarak anneler bir araya gelerek kooperatif modelleriyle çocuklarına bakım hizmeti sağlayabilirler."

