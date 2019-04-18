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Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden tren, Hatay'a ulaştı

Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden tren "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Hatay'a geldi.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan hareket eden tren, Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya ve Gaziantep'in ardından İskenderun Gar Şefliği'ne ulaştı.

Trendeki heyet burada mehter takımı ve halk oyunları ekibince karşılandı.

Heyet daha sonra Yayladağı ilçesinde Bayırbucak Türkmenlerinin kaldığı Yayladağı Konteyner Kenti'ne gitti.

Buradaki okulları gezen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Ziyarette ayrıca öğrencilere sosyal kooperatif hakkında bilgiler verildi.

Heyet, Yayladağı Kaymakamlığı önderliğinde ekilen çilek tarlalarında da incelemelerde bulundu.

Ziyarete, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Hatay Ticaret İl Müdürü Halit İmrek ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çok sayıda ticaret uzmanı katıldı.

Ticaret Uzmanı Gökçen Mert Korkmaz, yaptığı açıklamada, 2017 yılında sosyal kooperatifçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına bu projeyi geliştirdiklerini dile getirerek, 8 kente ziyaret gerçekleştireceklerini kaydetti.

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hatay sosyal kooperatif treni Türkmenler

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