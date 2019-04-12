Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'de

Sosyal kooperatifçilik modelinin hızla dünyada yayılmaya başladığını ifade eden Arzik, şunları belirtti:

"Toplumsal fayda hedefini girişimci bir ruhla buluşturan sosyal kooperatif modeli, AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada popüler hale geliyor. Sosyal kooperatif bizim yeni duymaya ve uygulamaya başladığımız bir model. Ancak bu modelin özünü oluşturan ortaklık, birlik ve beraberlik ruhu bizim için yeni değil. Biz üretirken de tüketirken de beraber olmayı paylaşmayı, birbirinin yardımına koşup yaraları sarmayı milli bir karakter olarak benimseyen bir milletiz. Bu şuur doğru bir şekilde seferber edildiğinde kazanamayacağımız mücadele, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur."

Konuşmanın ardından törene katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve vatandaşlar trendeki stantları gezdi.

