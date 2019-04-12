HABER

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Kayseri'ye vardı

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanlığının sosyal kooperatifçiliği canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında İstanbul'dan hareket eden "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" Kayseri'ye ulaştı.

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçirilen projede 5 Nisan'da İstanbul Sirkeci Garı'ndan çıkan tren, Ankara'nın ardından Kayseri Garı'na geldi.

Trenle gelen Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik ve beraberindeki heyet çiçekle karşılandı.

Arzik, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal kooperatifçilikte farkındalığı artırmayı amaçlayan proje kapsamında eğitim ve tanıtım treninin geçen yıl da 10 ili dolaştığını söyledi.

İstanbul Sirkeci Garı'ndan bu yıl başlayan seferde trenin Ankara ve Kayseri'den sonra Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana'ya gideceğini belirten Arzik, "Bakanlığımız öncülüğünde yol üzerindeki illerde sosyal kooperatifçiliği halka tanıtıp, ortaya çıkacak sinerjiden faydalanacağız." dedi.

Sosyal kooperatifçilik modelinin hızla dünyada yayılmaya başladığını ifade eden Arzik, şunları belirtti:

"Toplumsal fayda hedefini girişimci bir ruhla buluşturan sosyal kooperatif modeli, AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada popüler hale geliyor. Sosyal kooperatif bizim yeni duymaya ve uygulamaya başladığımız bir model. Ancak bu modelin özünü oluşturan ortaklık, birlik ve beraberlik ruhu bizim için yeni değil. Biz üretirken de tüketirken de beraber olmayı paylaşmayı, birbirinin yardımına koşup yaraları sarmayı milli bir karakter olarak benimseyen bir milletiz. Bu şuur doğru bir şekilde seferber edildiğinde kazanamayacağımız mücadele, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur."

Konuşmanın ardından törene katılan Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve vatandaşlar trendeki stantları gezdi.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
Yeraltı çöp konteynırında kedi kurtarma operasyonuYeraltı çöp konteynırında kedi kurtarma operasyonu
Karsak’tan körfeze pislik akıyorKarsak’tan körfeze pislik akıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.