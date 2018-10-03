Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Kütahya'da

Ankara'dan yola çıkan Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni, Eskişehir'in ardından Kütahya'ya geldi.
Kütahya Tren Garı'nda düzenlenen karşılama törenine Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve protokol üyeleri katıldı.
Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının son zamanlarda kooperatifçilikte yeni uygulamaları hayata geçirebilmek adına uzmanlaşma konusunda çalışmalar yaptığını söyledi.
Bu kapsamda Türkiye'de sosyal kooperatifçiliğin geliştirilmesi için Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'ni uygulamaya koyduklarını belirten Seymenoğlu, şöyle konuştu:
"Uzmanlarımızca sosyal kooperatifçiliğin ülkemizde geliştirilmesi tezi geliştirildi. Biz de bunu projeye çevirdik. Ardından da proje kapsamında Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'ni uygulamaya koyduk. Ankara Kalkınma Ajansının önemli destekleriyle bir tren giydirdik ve Ankara dahil 11 ildeki ziyaretlerimizde etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerdeki amacımız, dünyada son zamanlarda önemli bir trend olan sosyal sorunlara çözüm amaçlı alternatif olarak sunulan kooperatif modelini anlatmak. Özellikle dezavantajlı grupların sosyalleşmesi, ekonomiye kazandırılması, istihdam edilmesi, hem de insanların tek başına yapamayıp bir araya geldiklerinde bir takım şeyleri becerebilmelerini sağlamak."
Arif Sami Seymenoğlu, birçok ülkede sosyal kooperatifleşmenin çeşitli örnekleri olduğunu aktardı.
Sosyal hizmet alanında kooperatifleşmeyi sağlayarak devletin üzerindeki sosyal hizmet yükünü kaldırmayı amaçladıklarını dile getiren Seymenoğlu, şunları kaydetti:
"Örnek verecek olursak, yaşlılarımızın bakım hizmetini devlet ya da özel kuruluşlardan sağlıyoruz. Ama dünyada son zamanlarda gelişen trendle yaşlı insanların aileleri bir araya gelip kooperatif kuruyorlar ve bu kooperatif çatısı altında o yaşlılara bakım hizmeti alıyorlar. Bu bir sosyal hizmettir. Bu hizmeti devletimiz veriyor ancak bu yükü artık devletimizin sırtından kaldırmamız lazım. Devletimiz o kadar çok sosyal hizmet veriyor ki verdikçe beklenti daha da çok artıyor. Birtakım sosyal hizmetleri kooperatifler eliyle vatandaşlarımızın kendisinin yapmasını sağlayacağız. Bazı hizmetlerden vatandaşlarımız memnun kalmayabilir ya da bu sosyal hizmeti almaya tek başına maddi gücü yetmeyebilir. Dolayısıyla bu modelle bir araya geliyorlar ve kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar."
Arif Sami Seymenoğlu, kooperatiflerin aynı zamanda ticari birer şirket olduğunu, birçok kanuni ayrıcalıkları olan kooperatifçiliğin Anayasa ile korunmaya alındığını da sözlerine ekledi.
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