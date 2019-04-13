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Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’a geldi.Ülkemizde kooperatifçiliğin öneminin anlatılması ve kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ’Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi’ geliştirildi.

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’a geldi.
Ülkemizde kooperatifçiliğin öneminin anlatılması ve kooperatiflerle ilgili farkındalığın oluşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ’Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi’ geliştirildi. Proje kapsamında hazırlanan ’Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni bugün Sivas’a geldi. Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, Tren Garı’nda halk oyunları eşliğinde karşılandı.
Burada konuşan Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arzik, "Bilindiği üzere devletimiz en temel görevlerinden biri eğitimdir. Bunların bir çoğu devletin elinde de yapılsa belli bir bölümde vakıf ve dernekler vasıtasıyla görülmektedir. Bu tür sivil kuruluşlar vasıtasıyla eğitim, sağlık ve dezavantajlı grupların bu dezavantajını ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Bizim sosyal kooperatifçilik treni güzergahında yola çıkarmamızın en büyük nedenlerinden birisi bu sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve derneklerinin görevlerinin yanında benzer işlevi yapabilecek nitelikte yeni argümanlar ortaya çıkarmaktır. Bunlardan bir tanesi sosyal kooperatif yapılanmasıdır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tren içinde bulunan stantlar gezildi. Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ın ardından Malatya, Gaziantep, Hatay ve Adana’ya da uğrayacak.

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta

Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni Sivas’ta

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