Sosyal medya Ahmet Hakan'ın bu sözlerini konuşuyor! Her şeyi dedi bir tek 'Bakanlık suçlu' demedi

Türkiye, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yasını tutarken; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki ifadeleri gündem oldu. 78 kişinin öldüğü ve 51 kişinin yaralandığı yangın faciası sonrası başlatılan soruşturmada şu ana kadar 11 kişi gözaltına alınırken, yangının çıkış sebebi henüz netleşmedi.

YANGINDA SORUMLU KİM?

Herkes Türkiye'yi kahreden Grand Kartal Otel'indeki yangında sorumlunun kim olduğunu merak ederken, gözle ise hem Bolu Belediyesi'ne hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrilmişti.

AHMET HAKAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu ihmal iddialarını CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında masaya yatıran gazeteci Ahmet Hakan'ın kullandığı ifadeler, sosyal medyada çok konuşuldu.

'BAKANLIK SUÇSUZ' DETAYINA DİKKAT ÇEKTİLER

"Yangında sorumlular kim?" sorusuna yanıt arandığı programda Hakan'ın "Şu suçlu bu suçlu, belediye suçlu Bakanlık suçsuz. Bakanlık suçsuz belediye suçlu. Anlayışıyla yaklaşmadan analiz yapmaya çalışıyoruz" dediği anlar gündem oldu.

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Hakan'ın bakanlık için 'suçlu' ifadesini kullanmadığına dikkat çekti.