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Sosyal medya Akşener'in bu görüntülerini konuşuyor: Depremzede çocukla ebelemece oynadı! Oyun sonunda yürekleri ısıtan anlar...

10.03.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin gündemine damga vuran gelişmelerin merkezindeki isim Meral Akşener, masadaki aday krizinin üzerinden bir hafta sonra bu kez çok farklı görüntülerle gündeme geldi. Depremzedelerin kaldığı Araplar Aile Yaşam Merkezini ziyaret eden İYİ Parti liderinin küçük bir çocukla ebelemece oynarken heyecanlı ve neşeli anları dikkat çekti. Akşener buradaki çocuklara bir de söz verdi.

Hafta başında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği sıralarda asık görünen yüz ifadesiyle çok konuşulan Akşener bu kez depremzede çocukla ebelemece oynarken verdiği sıcak görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Depremzedeleri ziyareti sırasında ilgilendiği çocuklara Akşener 'doğum günü parti sözü' de verdi.

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ÇOCUKLARLA OYUN OYNAYIP PARTİ SÖZÜ VERDİ

Akşener, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde kalan depremzedeleri ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Akşener, Yaşam Merkezi'ni dolaşırken depremzede çocuklarla birlikte oyun oynadı.

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Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Akşener, onlarla sohbet etti.

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Akşener, Yaşam Merkezi'nde bulunan çocuklara 'doğum günü partisi' sözü de verdi.

Akşener, gelecek hafta Yaşam Merkezi'ni tekrar ziyaret ederek çocuklara doğum günü partisi vereceğini söyledi.

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AKŞENER, ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

Akşener, Meryem adında bir çocuğun, bundan sonraki eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi, ardından etrafında toplanan diğer çocuklar için de aynı sözü verdi. Yaşam Merkezi'ni dolaştıktan sonra depremzede vatandaşlar ile yemek yiyen Akşener, daha sonra Araplar Aile Yaşam Merkezi'nden ayrıldı.

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(DHA)

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