Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

5 sene önce kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da #OkullardaANDIMIZOkutulsun hashtag'i altında yorum yağdırıyor.

Sözcü gazetesi bugün 'Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun' manşetiyle çıkarken, 2013 yılında kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.

Çocuklarımız vatan, millet, Atatürk ve insan sevgisini haykırsın. Atatürk'ün mirası yaşasın" denilen söz knousu haberde öte yandan şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta yönetmelik yayınladı. Ulusal bayramalrın okullarda kutlanmasının ve Atatürkçülük'ün derslere girmesinin önünü yeniden açtı. Olumlu karşılanan bu adımların ardından sırada Andımız var.

"ÇAĞRIYA KULAK VERİN"

Şimdi Bakan Ziya Selçuk'a Andımız için çağrı yapılıyor. Vatandaş, 'Atatürk'ün 80 yıllık mirası olan ve 2013'te açılım uğruna kaldırılan Andımız okullarda yeniden okutulsun. Madem açılım bitti, andımız geri dönsün' diyor."

2013 YILINDA KALDIRILMIŞTI