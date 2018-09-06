HABER

Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Sosyal medya 2013 yılında kaldırılan 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı. #OkullardaANDIMIZOkutulsun hashtagi Twitter'da TT olurken, çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

5 sene önce kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da #OkullardaANDIMIZOkutulsun hashtag'i altında yorum yağdırıyor.

Sözcü gazetesi bugün 'Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun' manşetiyle çıkarken, 2013 yılında kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.

Çocuklarımız vatan, millet, Atatürk ve insan sevgisini haykırsın. Atatürk'ün mirası yaşasın" denilen söz knousu haberde öte yandan şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta yönetmelik yayınladı. Ulusal bayramalrın okullarda kutlanmasının ve Atatürkçülük'ün derslere girmesinin önünü yeniden açtı. Olumlu karşılanan bu adımların ardından sırada Andımız var.

"ÇAĞRIYA KULAK VERİN"

Şimdi Bakan Ziya Selçuk'a Andımız için çağrı yapılıyor. Vatandaş, 'Atatürk'ün 80 yıllık mirası olan ve 2013'te açılım uğruna kaldırılan Andımız okullarda yeniden okutulsun. Madem açılım bitti, andımız geri dönsün' diyor."

2013 YILINDA KALDIRILMIŞTI

2013 yılında Başbakanlık görevindeyken Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde Andımız'a yönelikte bir madde çıkmış, Andımız uygulaması önce ortaokullarda ardından ilkokullarda tamamen kaldırılmıştı.

ERDOĞAN 'ANDIMIZ' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz. Geç de olsa andımız uygulamasını kaldırdık, geri kalmış ülke görüntüsünün önüne geçtik. Biz kader ortaklığı yapmış bir kadroyuz" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADAN 'ANDIMIZ' ÇAĞRISI

Sosyal medya kullanıcıları 2013 yılında kaldırılan Andımız'ın okullarda tekrar okunması için mesajlar paylaşıyor. İşte o yorumlardan bazıları;

andimiz-1

andimiz-2

andimiz-3

andimiz-4

andimiz-5


PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Zihinsel engelli kız hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktıZihinsel engelli kız hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı
Türkiye’den göç eden kişi sayısı yüzde 42,5 arttıTürkiye’den göç eden kişi sayısı yüzde 42,5 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
#OkullardaANDIMIZOkutulsun sosyal medya Twitter Milli eğitim Bakanlığı ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

Polis düğün salonundan gelini kurtardı! Damat ve gelinin ailesi gözaltında

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

6 Eylül Süper Loto sonuçları - 568. hafta Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 4,5 milyon TL! (MPİ çekilişi canlı izle)

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Zihinsel engelli kız hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Zihinsel engelli kız hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.