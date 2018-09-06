Sosyal medya 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulması için ayağa kalktı: #OkullardaANDIMIZOkutulsun

5 sene önce kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için harekete geçen sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da #OkullardaANDIMIZOkutulsun hashtag'i altında yorum yağdırıyor.
Sözcü gazetesi bugün 'Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun' manşetiyle çıkarken, 2013 yılında kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu.
Çocuklarımız vatan, millet, Atatürk ve insan sevgisini haykırsın. Atatürk'ün mirası yaşasın" denilen söz knousu haberde öte yandan şunlar kaydedildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta yönetmelik yayınladı. Ulusal bayramalrın okullarda kutlanmasının ve Atatürkçülük'ün derslere girmesinin önünü yeniden açtı. Olumlu karşılanan bu adımların ardından sırada Andımız var.
"ÇAĞRIYA KULAK VERİN"
Şimdi Bakan Ziya Selçuk'a Andımız için çağrı yapılıyor. Vatandaş, 'Atatürk'ün 80 yıllık mirası olan ve 2013'te açılım uğruna kaldırılan Andımız okullarda yeniden okutulsun. Madem açılım bitti, andımız geri dönsün' diyor."
2013 YILINDA KALDIRILMIŞTI
2013 yılında Başbakanlık görevindeyken Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde Andımız'a yönelikte bir madde çıkmış, Andımız uygulaması önce ortaokullarda ardından ilkokullarda tamamen kaldırılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz. Geç de olsa andımız uygulamasını kaldırdık, geri kalmış ülke görüntüsünün önüne geçtik. Biz kader ortaklığı yapmış bir kadroyuz" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya kullanıcıları 2013 yılında kaldırılan Andımız'ın okullarda tekrar okunması için mesajlar paylaşıyor. İşte o yorumlardan bazıları;
Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet
Akıl alır gibi değil! Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç
Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum