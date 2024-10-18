Sosyal medya anne babaların çığlığıyla sallandı! Taşlar yerine oturdu yaşananlar şimdi ortaya çıktı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'yenidoğan çetesine' ilişkin anne babalar isyanda.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında en az 10 çocuğun ölümüne neden oldukları belirtiliyor. İddianamede, çetenin faaliyet gösterdiği 19 özel hastanenin listesi de yer aldı. O hastanelerde acı tecrübeler edinmiş ve bebeklerini kaybetmiş anne babalar sosyal medyadan ateş püskürdü.

İşte o anne babalardan birkaçının yaşadıkları:

İddialar sadece İstanbul'da da bitmiyor. Birçok şehirden iddia gelmeye devam ediyor.

Başka bir iddia ise diyaliz makineleriyle ilgili oldu. Bir X kullanıcısı bu noktaya da dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.