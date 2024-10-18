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Sosyal medya anne babaların çığlığıyla sallandı! Taşlar yerine oturdu yaşananlar şimdi ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 12:48
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para alabilmek için bebekleri yoğun bakım ünitelerinde ölüme gönderen 'Yenidoğan Çetesi' hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Doktor Fırat Sarı liderliğindeki çetenin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilirken anne babalar adeta sosyal medyayı salladı. Çetenin düzenli bir şekilde suç işlediğini ve sistematik bir dolandırıcılık planı oluşturduğunu iddia eden anne babalar oluşan infiale tepki gösterdi.

Sosyal medya anne babaların çığlığıyla sallandı! Taşlar yerine oturdu yaşananlar şimdi ortaya çıktı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'yenidoğan çetesine' ilişkin anne babalar isyanda.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında en az 10 çocuğun ölümüne neden oldukları belirtiliyor. İddianamede, çetenin faaliyet gösterdiği 19 özel hastanenin listesi de yer aldı. O hastanelerde acı tecrübeler edinmiş ve bebeklerini kaybetmiş anne babalar sosyal medyadan ateş püskürdü.

İşte o anne babalardan birkaçının yaşadıkları:

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İddialar sadece İstanbul'da da bitmiyor. Birçok şehirden iddia gelmeye devam ediyor.

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Başka bir iddia ise diyaliz makineleriyle ilgili oldu. Bir X kullanıcısı bu noktaya da dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

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sosyal medya çete anne baba yenidoğan
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