Sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçuna gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak küçük yaştaki çocuklara para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar bulundurduğu belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan kişinin B.A. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.
Sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapılan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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