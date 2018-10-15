HABER

Sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçuna gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 00:47 | Son Güncelleme

İzmir'de sözde yarışmalar düzenleyerek küçük yaşta çocuklara para verme vaadiyle genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan ve videoya çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığı ile yayan kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak küçük yaştaki çocuklara para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar bulundurduğu belirlenen kişiye yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan kişinin B.A. (21) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.

Sosyal medya aracılığı ile müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle işlem yapılan zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

PARTNERKabızlığa ne iyi gelir?Kabızlığa ne iyi gelir?
GÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralıGÜNCELLEME - Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyorSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı müstehcenlik sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

MHP'den Akşener hakkında çok sert sözler: Sanki Venüs'ten gelmiş bir yaratık

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.