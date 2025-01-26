Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Skandal için harekete geçildi... Acılı ailelere hakaret eden 5 şüpheli için gözaltı kararı

Türkiye, günlerdir Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için ağlıyor. Yangın faciası herkesin yüreğini dağlarken, sosyal medyada dolaşıma giren bir video infial yaratmıştı.

ACILI AİLELERE HAKARET YAĞDIRDILAR

"İsrailsohbet" adlı grupta, yangında ölenlerin yakınlarına ulaşılıp ağza alınmayacak hakaretler edildi. Skandal olayla ilgili olarak harekete geçildi. Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.

"5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ARAMA, EL KOYMA VE GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİR"

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul’da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir.

Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup buradan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

"HIZLI OLAN BİZİ YAKALASIN"

Bahsi geçen gruptan olduğunu söyleyen bir şahıs da açıklaması ile gündem olmuştu. Yaptığı paylaşımda, "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz" diyen şahıs, "Kimseyi bulamayacaksınız boşuna uğraşıyorsunuz, hızlı olan bizi yakalasın" demişti.