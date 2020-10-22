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Sosyal medya ayağa kalktı... KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı? ÖSYM KPSS sonucu şikayeti bildirme!

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Binlerce memur adayının beklediği KPSS 2020 lisans sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Twitter üzerinden duyuru yapmasının ardından, memur adayları sonuçları öğrenmek için yarıştı. Sonuçları hatalı bulan memur adayları sosyal medya üzerinden ÖSYM'ye seslendi. Peki KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı?

Sosyal medya ayağa kalktı... KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı? ÖSYM KPSS sonucu şikayeti bildirme!

23 Ekim'de açıklanacak olan KPSS 2020 lisans sınav sonuçları ÖSYM'nin daha önce duyurduğu tarihten bir gün önce açıklandı. Bugün sonuçlarını öğrenen memur adayları yaptıkları hesaplama ile KPSS sonuçlarının farklı olduğunu iddia etti. Sosyal medyadan ÖSYM'ye seslenen adaylar, KPSS 2020 sonuçlarının hatalı olduğunu ifade ettiler.

2020 KPSS SONUÇLARI HATALI MI?

Bugün sabah saatlerinde açıklanan KPSS 2020 sonuçlarına itiraz sosyal medyadan geldi. Binlerce memur adayı, açıklanan sonuçlara itiraz etti. #ÖSYM sonuçlarhatalı hashtagi ile sesini ÖSYM Başkanlığı'na duyurmaya çalışan adaylar tekrar sonuçların incelenmesini talep ediyor.

İşte bazı adayların ÖSYM'nin dikkatini çekmek için paylaştığı o ifadeler;

KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı?

KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı?

KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı?

KPSS 2020 sınav sonuçları hatalı mı?

KPSS SONUÇLARINA İTİRAZ NEREDEN EDİLİR?

ÖSYM'nin açıkladığı KPSS lisans sınav sonuçlarına binlerce kişi itiraz edeceğini sosyal medyadan açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sayfasında sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler için detaylı bir açıklama yapılmış. Aşağıdaki linkte bulunan bilgilendirmeler üzerinden ÖSYM'nin yaptığı sınavların sonuçlarına itiraz etme yöntemi yer alıyor.

ÖSYM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

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