Sosyal medya ayağa kalktı! Skandal yayına tepki yağdı: Gaga Bulut ve pedofili sapık için harekete geçildi

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yeni yayınındaki skandal bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

YAYININDA PEDOFİLİ SAPIKLIK YAPAN ŞAHSA YER VERDİ

Daha önce bir yayınında iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken Altuğ, yeni yayınında pedofili sapıklık yapan bir şahsa yer verdi.

YAYINDA İĞRENÇ OLAYI ANLATTI

Yayına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğu ile nasıl cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

GAGA BULUT VE PEDOFİLİ SAPIK İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"YAYINA ALDIĞI TECAVÜZCÜNÜN KİMLİĞİNİN TESPİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ"

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." dedi.

Öte yandan Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu ve söz konusu video ile ilgili olarak hakkında ayrıca soruşturma açıldığı aktarıldı.