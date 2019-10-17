"Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor"

AYŞE YILDIZ - Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, sosyal medya bağımlılığında depresyon ve uyku hastalıkları riskinin üç kat arttığını belirterek, "Uykusuzluk odaklanma problemine, depresyona, kilo alımına ve bazı metabolik hastalıklara neden olabiliyor." dedi.

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyku hastalıklarının giderek arttığını dile getirdi.

Erişkin bir bireyin günlük uyku ihtiyacının 6-8 saat arasında değişirken çocukluk çağlarında bunun daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Fırat, sağlıklı bir uyku uyuyabilmek için vücudun, "melatonin" hormonunu yeteri kadar ve doğru başlangıç-bitiş sürelerinde salgılamasının önem taşıdığını vurguladı.

Melatoninin en önemli uyarıcısının ışık olduğuna işaret eden Fırat, şunları kaydetti:

"Akşam saat 21.00 dolayında salgılanmaya başlayan melatoninin kandaki düzeyi, ilerleyen saatler boyunca artar. Sabaha karşı ise azalır ve uyanmamızı sağlar. Oysa bilgisayar, cep telefonu günlük hayatımıza girdiğinden bu yana, ışığa bu kadar duyarlı olan melatoninin salınımını, mavi ışık yayan elektronik aletlerle engellemekle kalmıyor, sosyal medyadan gelen uyarılmalarla uyku sürelerimizi daha da kısaltıyoruz."