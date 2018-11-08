Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz?

Bu bağımlılık seviyesinde olan kullanıcıları, ruhsal ve fiziksel olarak yıpratıyor. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? İşte bazı öneriler...

Sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın yolları

1 / 9 Yeni hobiler edinin. Gün içerisinde genelde boş kaldığınız zamanlarda eliniz sürekli telefona gidiyor olabilir. Sosyal medya bu küçük boşlukları doldurmak konusunda en çok kullanılan platform haline geldi. Bunu engellemek için, mümkün olduğu kadar boş vakit geçirmemeye; bunun yerine yeni hobiler edinerek vaktinizi başka şeylerle değerlendirmeye çalışın. Yeni bir enstrüman öğrenmek, boyama yapmak, oyunlara yönelmek... Deneyebileceğiniz çok fazla şey var!

2 / 9 Meditasyon yapın. Zihninizi, kimi zaman bağımlısı gibi davrandığınız sosyal medyadan uzaklaştırmak ve rahatlatmak için yapabileceklerinizden biri de meditasyon. Yoga veya pilates gibi disiplinlerden destek alarak, sosyal medyadan arındırılmış bir zaman geçirebilirsiniz.

3 / 9 Sosyal çevrenizle daha fazla iletişim kurun. İletişimin fiziksel ortamdan kopup sanal ortama taşınmasıyla birlikte arkadaşlarımızla ve çevremizdekilerle olan ilişkilerimiz de sanallaşmaya başladı. Bunu kırmak ve onların hayatlarını sosyal medya hesaplarından takip etmemek için, onlarla dışarıda buluşun ve bu buluşmalar sırasında telefonunuzu elinize almayın.

4 / 9 Kitap okumaya yönelin. Sizi sosyal medyadan koparıp, sürükleyecek aktivitelerden biri de kitap okumak. Bunu yaparken telefonunuzu uzak bir yere bırakın ve kendinizi tümüyle kitaba verin.

5 / 9 Telefonunuzu yanınıza almadan kısa yürüyüşler yapın. Yürüyüş yapmak, hem dinlenmenizi ve enerji kazanmanızı sağlar; hem de yürüyüş sonrası zihinsel olarak çok daha iyi hissedersiniz. Eğer yürürken telefonunuzu da yanınıza alırsanız, sosyal medyadan kopamayabilirsiniz. Bunun yerine, telefonunuzu evde bırakarak kendinize küçük yürüyüşler armağan edin.

6 / 9 Gün içerisinde belirli zamanlarda telefonu kendinizden uzak bir yerde tutun. Bunu sosyal medyayı azaltma konusunda bir alıştırma olarak düşünebilirsiniz. Telefondan uzak kaldığınız süreyi kademeli olarak arttırın.

7 / 9 Gün içerisinde yaptığınız paylaşımları bilinçli olarak azaltın. Bir şey paylaşacağınız zaman, bunun hayatınızın ne kadar önemli bir parçası haline geldiğini hatırlayın ve vazgeçin.

8 / 9 Bir fotoğraf makinesi kullanmaya başlayın. Sosyal medyayı kullandığımız alanlar içerisinde en önemlilerinden biri de fotoğraf çekmek ve paylaşmak. Bu özelliği daha profesyonel şekilde değerlendirmeyi tercih edin. Bunun için, bir fotoğraf makinesi edinin ve mümkünse kursa katılın. Böylece her an fotoğraf çekmek yerine, bunu programlı bir şekilde fotoğraf gezilerinde yapın.