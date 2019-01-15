'Sosyal medya boşanma nedeni'

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- UZMAN Klinik Psikolog Elif Efsun Tatar, son 10 yılda boşanma oranlarının yüzde 25-30 arttığını, bunda sosyal medyanın ciddi etkisi olduğunu söyledi. Tatar, "Sosyal medyada çok zaman geçirilmesi ve eşlerin birbirine çok fazla zaman ayıramaması ayrı bir şey; ama asıl önemli şey sosyal medyadaki aldatmalar gerçekten boşanma oranlarının artmasında çok etkili" dedi.

Psikolog Elif Efsun Tatar, son 10 yılda boşanma oranlarında yüzde 25-30 civarında artış söz konusu olduğunu söyledi. Boşanmaların yüzde 40'nın evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleştiğini kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"İlk 5 seneyi atlattıktan sonra boşanma oranları bir miktar düşüyor. Ama boşanmaların yüzde 21'i de 6-10 yıl süren evliliklerde gerçekleşiyor. Boşanma oranlarına baktığımızda son 10 yıl içinde sadece 1 yıl hariç tüm zamanlarda bir artış var. Özellikle de son bir kaç yılda boşanma oranları artarken evlenme oranları da azalıyor. Ayrıca yine son 10 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin civarı çift boşanmış. Yani bu da 2.5 milyon insanın boşanması demek. Türkiye genelinde baktığımızda kimi illerde daha yüksek kimi illerde daha düşük; ancak yine de tüm illerde bir artış var ve daha da artacak gibi görünüyor.''

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Tatar, son zamanlarda artan aşırı sosyal medya kullanımın boşanma sayısını ciddi bir şekilde artırdığını dile getirdi. Tatar, sosyal medya kullanımının evliliklerin gidişatını veya insanların sosyal hayatını ciddi şekilde etkilediğini, sosyal medyadaki aldatmaların boşanma oranlarının artmasında çok etkili olduğunu kaydetti. Tatar, şunları söyledi:

"Önceden de eşler birbirlerini aldatabiliyorlardı; ama bu sosyal medya ya da bu tür uygulamalar üzerinden yapılan aldatmalar çok daha kolay erişebilir oldu. Yani bir bilgisayarın, bir telefonun başından yüzlerce ya da binlerce insana ulaşabiliyorsunuz. Ve bu aldatmaların bir kısmı gerçekten yüz yüze buluşarak gerçekleşiyor, bir kısmı da sadece sanal ortamda gerçekleşiyor. Ama hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin bunu bir aldatma olarak kabul ediyoruz ve bu sosyal medya üzerinden yapılan aldatmalarda evliliklerin bitmesine ve boşanma oranlarının artmasına sebep oluyor.''

'YANIBAŞIMIZDAKİ KİŞİLERE BİLE İLGİ GÖSTERMİYORUZ'

İnsanların birbirine olan tahammülünün çok azaldığını ve bu durumun eşlere de yansıdığını vurgulayan Tatar, ''Bu da boşanma oranlarının artmasında gerçekten çok önemli etkenlerden biri. Bunun dışında artık daha tüketim toplumu olmaya başladık ve her şeyi çok çabuk tükettiğimiz gibi artık ilişkileri de çok daha çabuk tüketmeye başladık. Ekonomik sorunlar, işsizlik gibi problemler de boşanma oranlarını artırdı. Toplum olarak bireyselleşme ve bencilleşmeyi de birbirine karıştırıyoruz. 'Bireysel' olacağız derken çok fazla bencilleşmeye başlıyoruz ve çok fazla kendimize odaklanıyoruz. Yanı başımızdaki kişilere bile ilgi göstermiyoruz. Bu da boşanma problemlerinden bir tanesi. Yıllar geçtikçe insanların beklentileri de değişiyor. Önceden bizim için sıkıntı olmayan şeyler artık bizi de rahatsız etmeye başlıyor ve bu da bir şekilde evliliklerin iyi gitmemesi ile sonuçlanıyor" diye konuştu.

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