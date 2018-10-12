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Sosyal medya Boston Dynamics robotunun inanılmaz performansını konuşuyor

İLGİNÇ HABERLER  | 12.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Ünlü şirket Boston Dynamics, robotunun yeni performansına ait görüntüleri paylaştı. Yetenekleriyle ünlü olan robot Atlas'a çok sayıda yorum geldi.

Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas isimli robotu yeni yetenekleriyle ortaya çıktı. Şirket tarafından paylaşılan videoda, 1.5 metre uzunluğunda ve 75 kg ağırlığındaki Atlas'ın son derece hızlı hareket ettiği görülüyor. Yeni görüntülerde söz konusu robot, önündeki engelleri bir parkur sporcusu gibi aşabiliyor, zıplayıp basamakları tırmanarak parkuru tamamlayabiliyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Boston Dynamics robot

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