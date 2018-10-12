Sosyal medya Boston Dynamics robotunun inanılmaz performansını konuşuyor

Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas isimli robotu yeni yetenekleriyle ortaya çıktı. Şirket tarafından paylaşılan videoda, 1.5 metre uzunluğunda ve 75 kg ağırlığındaki Atlas'ın son derece hızlı hareket ettiği görülüyor. Yeni görüntülerde söz konusu robot, önündeki engelleri bir parkur sporcusu gibi aşabiliyor, zıplayıp basamakları tırmanarak parkuru tamamlayabiliyor. İşte o görüntü.



