HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sosyal medya bu anları konuştu! Ayılar, dakikalarca futbol topuyla oynadı

Sosyal medya bu anları konuştu! Ayılar, dakikalarca futbol topuyla oynadı

16.09.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Odisha eyaletindeki ormanlık alanda bulunan ayıların futbol topuyla doyasıya eğlendiği anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Nabarangpur bölgesinin Sukhigaon köyünde amatör bir futbol maçı, iki sürpriz ziyaretçiyle yarıda kaldı.

Açık alanda futbol maçı yapan bir grup genç, ormanlık alandan iki ayının kendilerine doğru yaklaştığını fark etti ve topu bırakarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Ancak ayıların topla oynamaya başladığını gören gençler, zararsız olduklarını anlayınca o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı.

TOPLA BİRLİKTE UZAKLAŞTILAR

Görüntülerde, anne ve yavru ayının futbol topuyla oynamaktan büyük keyif aldığı ve paslaştıkları görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral olurken, ayıların bir süre sonra topla birlikte alandan uzaklaştığı belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
PARTNER"Kırmızı bana çok yakışıyor""Kırmızı bana çok yakışıyor"
Hayatının şokunu yaşadı! Korkunç kokunun nedeni penismişHayatının şokunu yaşadı! Korkunç kokunun nedeni penismiş
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Erbakan'dan '3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar' açıklaması: Bilim adamlarımız tartışmaya hazır

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Acun'dan Hasan Can itirafı: Gece uçağı gönderip...

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

Ünlü şarkıcı dünayevine girdi! Gelinliği olay oldu!

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

Yürek burkan olay! "Borçlarım var, çalışmak zorundayım"

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.