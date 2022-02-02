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Sosyal medya bu dehşeti konuşuyor! Dilan Ay'ın kız kardeşi İrem Ay, eski eşinin kendisine işkence ettiği görüntüleri paylaştı

02.02.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka arkaya kadına şiddet haberleri gelmeye devam ederken son olarak yeni bir olayın görüntüleri sosyal medyanın gündeminde. Dehşete düşüren olayda İrem Ay isimli genç bir kadın ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri yayınladı. Bir yarışma programıyla tanınan Dilan Ay'ın da kardeşi olan İrem Ay, paylaştığı fotoğraflarla beraber "Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikayesini herkes bilecek" dedi.

Sosyal medya bu dehşeti konuşuyor! Dilan Ay'ın kız kardeşi İrem Ay, eski eşinin kendisine işkence ettiği görüntüleri paylaştı

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tanınan ve 35 binden fazla takipçisi bulunan İrem Ay adlı genç kadın, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirtti ve sosyal medya hesabı üzerinden işkenceye uğradığı anlara dair fotoğrafları paylaştı. Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen kadın yardım istedi. İşte detaylar...

O ANLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İren Ay sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

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"ACI ÇEKMEK NE DEMEKMİŞ ASIL ŞİMDİ ANLIYORUM"

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine."

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

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ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay Saner'e tepki gösterdi. Ayrıca İrem'in kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

Dilan Ay ayrıca şu paylaşımlarda bulundu:

"Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!"

"Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız."

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"Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin."

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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