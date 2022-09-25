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Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damat için 'acı kaybımız' çelengi getirdiler

25.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen bir düğün töreninde yaşanan bir olay herkesi şaşırttı. Damat Bekircan Coşkun'un yakın arkadaşları sıra dışı bir organizasyona imza atarak düğüne 'Acı kaybımız' yazılı çelenk getirdi. Arkadaşları, daha sonra damatla tokalaşarak, 'başsağlığı' diledi. Damat ve gelin 'taziyeleri' kabul ederken, hatıra fotoğrafı da çektirildi. Damadın arkadaşlarının cenaze töreni organizasyonu saniye saniye kaydedilirken, paylaşılan video sosyal medyada beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damat için 'acı kaybımız' çelengi getirdiler

Sultanbeyli’de dünya evine giren Sibel ve Bekircan Coşkun çifti, düğünlerinde karşılaştıkları sürprizle unutulmaz anlar yaşadı. Damadın yakın arkadaşları düğüne damga vuran sıra dışı bir organizasyona imza attı. Hazırladıkları çelenge, "Acı kaybımız" yazarak, jeneriklik müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın siyah beyaz vesikalık fotoğrafını yakalarına asarak damadın çerçeveli bir fotoğrafını da ellerinde taşıyarak cenaze töreni havası oluşturdu.

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Damadın düğün günündeki hareketi olay oldu! Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerDamadın düğün günündeki hareketi olay oldu! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler

GELİN VE DAMADA 'TAZİYE'

Arkadaşları, daha sonra damatla tokalaşarak, 'başsağlığı' diledi. 'Taziye' sonrası gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, paylaşılan video sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultanbeyli düğün
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