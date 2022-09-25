Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Damat için 'acı kaybımız' çelengi getirdiler

Sultanbeyli’de dünya evine giren Sibel ve Bekircan Coşkun çifti, düğünlerinde karşılaştıkları sürprizle unutulmaz anlar yaşadı. Damadın yakın arkadaşları düğüne damga vuran sıra dışı bir organizasyona imza attı. Hazırladıkları çelenge, "Acı kaybımız" yazarak, jeneriklik müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın siyah beyaz vesikalık fotoğrafını yakalarına asarak damadın çerçeveli bir fotoğrafını da ellerinde taşıyarak cenaze töreni havası oluşturdu.

GELİN VE DAMADA 'TAZİYE'

Arkadaşları, daha sonra damatla tokalaşarak, 'başsağlığı' diledi. 'Taziye' sonrası gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, paylaşılan video sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. (İHA)



