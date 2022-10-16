Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! "Bilgisayarlardan silebilirsiniz ama gönlümüzden asla"

Sosyal medya kullanıcıları bir internet kafede çekildiği öne sürülen fotoğrafı konuşuyor. Kullanıcılar, söz konusu fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. Paylaşıldığı platformda etkileşim alan fotoğraf, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi sitelerde de gündem oldu.

"COUNTER STRİKE 1.5 COUNTER STRİKE 1.6 OYUNU SİLİNMİŞTİR"

İnternet kafede çekildiği öne sürülen fotoğrafta "Counter Strike 1.5 Counter Strike 1.6 oyunu silinmiştir" yazısının yer aldığı görüldü.

Ekşi Sözlük'te "Counter 1.5 & 1.6 oyunu silinmiştir" başlığıyla gündem olan fotoğraf için bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, "Peki hafızalardan da silebilecek misin, asla!" yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı ise "Bilgisayarlardan silebilirsiniz ama gönlümüzden asla" dedi.

BİR DÖNEMİN VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDALAR

Counter 1.5 ve Counter 1.6 oyunları bir dönemin vazgeçilmez bilgisayar oyunları arasındaydı. Türkiye'de çoğu genç, özellikle de internet kafeye gidip CS 1.5 ve CS 1.6 oynuyordu. Fakat yıllar geçti ve CS 1.5 ve CS 1.6'nın yerini Counter-Strike: Global Offensive, PUBG ve Valorant gibi yeni nesil oyunlar aldı.

