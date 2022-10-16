Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! "Bilgisayarlardan silebilirsiniz ama gönlümüzden asla"

Sosyal medya kullanıcıları bir internet kafede çekildiği öne sürülen fotoğrafı konuşuyor. Kullanıcılar, söz konusu fotoğrafa büyük ilgi gösterdi. Paylaşıldığı platformda etkileşim alan fotoğraf, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi sitelerde de gündem oldu.
İnternet kafede çekildiği öne sürülen fotoğrafta "Counter Strike 1.5 Counter Strike 1.6 oyunu silinmiştir" yazısının yer aldığı görüldü.
Ekşi Sözlük'te "Counter 1.5 & 1.6 oyunu silinmiştir" başlığıyla gündem olan fotoğraf için bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, "Peki hafızalardan da silebilecek misin, asla!" yorumunda bulundu.
Başka bir kullanıcı ise "Bilgisayarlardan silebilirsiniz ama gönlümüzden asla" dedi.
Counter 1.5 ve Counter 1.6 oyunları bir dönemin vazgeçilmez bilgisayar oyunları arasındaydı. Türkiye'de çoğu genç, özellikle de internet kafeye gidip CS 1.5 ve CS 1.6 oynuyordu. Fakat yıllar geçti ve CS 1.5 ve CS 1.6'nın yerini Counter-Strike: Global Offensive, PUBG ve Valorant gibi yeni nesil oyunlar aldı.