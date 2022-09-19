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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu... 'Orada biriken suda şeytan yıkanıyor'

19.09.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir hocanın alafranga tuvalet sözleri gündem oldu. Rüyasında bir mübareğin gelip kendisine alafranga tuvalet ile ilgili sözler söylediğini iddia eden hoca, "Çünkü orada biriken suda şeytan yıkanıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya, alafranga tuvalet ile ilgili ilginç ifadeler kullanan hocayı konuşuyor. Kendisine manevi alemde bir mübareğin geldiğini iddia eden hoca, alafranga tuvaletin kullanılmaması gerektiğini, içinde biriken suda şeytanın yıkandığını söyledi.

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'ORADA ŞEYTAN YIKANIYOR'

Hoca, sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Şu konuya girmek istiyorum. Çünkü yakın bir zamanda öğrenmiştim. Bana manevi alemde bir mübarek gelip şunu söylemişti, "Alafranga tuvaletleri kullanmayın" demişti. Niye, 'Çünkü orada biriken suda şeytan yıkanıyor' dedi. 'O (şeytan) olduğu için orada, mümkün olduğu kadar kullanılmasın' dedi. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle, yani birinin bacağı kırıktır, başka bir şey vardır onu kullanması gerekiyordur, bu ayrı bir konu. Ama kullanması gerekmiyorsa mümkün olduğu kadar bu tuvaleti kullanmayın. Alafranga tuvaleti kullanmayın."

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoyla ilgili kullanıcılar tarafından birçok yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
şeytan alafranga tuvalet
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