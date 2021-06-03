Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Balıklıgöl'e atlayıp, valinin gelmesini istedi

İsmi öğrenilemeyen bir kişi dün öğleden sonra Balıklıgöl’e atladı. Üzerinde elbiseler ile göle giren kişiyi görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Özel güvenlik görevlileri ile vatandaşların ikna etmeye çalıştığı kişi, elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayıp, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Bir süre sonra suda üşüyen ismi öğrenilemeyen kişi, güvenlikçilerin yardımıyla gölden çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİ İZLEDİ

Çıkmasının ardından Balıklıgöl’den uzaklaşan kişinin neden suya atladığı belirlenemezken, cep telefonu kameralarıyla görüntülenen anlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: DHA

