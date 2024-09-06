Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yavaş yürüyor diye yaşlı adama kafa attı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kaydedildiği belirtiler sosyal medyada olay yarattı. Söz konusu görüntülerde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla sürücü tarafından dövüldü.

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde aracından inen sürücü, kaldırımdaki yaşlı adamın önüne geldi ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Aralarındaki konuşma görüntüye yansımazken sonrasında sürücü bir anda yaşlı adama kafa atıp arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.

Saldırıya uğrayan yaşlı adam, aldığı kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlukla ayağa kalkan yaşlı adamın yürürken sendelediği de kamera görüntüsüne yansıdı.

O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken saldırının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla saldırgan sürücünün yakalanması için çağrı yapanlar oldu.