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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yavaş yürüyor diye yaşlı adama kafa attı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yavaş yürüyor diye yaşlı adama kafa attı

06.09.2024 10:59
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.09.2024 10:59
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Sosyal medya, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan bir olayı konuşuyor. Akıllara durgunluk veren olayda trafik magandası sürücü; karşıdan karşıya geçerken yavaş yürüdüğü gerekçesiyle yayaya sinirlenip yaşlı adama kafa attı. Sürücünün saldırısı sosyal medyada gündem yaratırken saldırganın yakalanması için çağrı yapanlar oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kaydedildiği belirtiler sosyal medyada olay yarattı. Söz konusu görüntülerde yaşlı bir adam, yolun karşısına geçerken yavaş yürüdüğü iddiasıyla sürücü tarafından dövüldü.

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde aracından inen sürücü, kaldırımdaki yaşlı adamın önüne geldi ve kısa bir süre tepkisini dile getirdi. Aralarındaki konuşma görüntüye yansımazken sonrasında sürücü bir anda yaşlı adama kafa atıp arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.

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Saldırıya uğrayan yaşlı adam, aldığı kafa darbesinin etkisiyle yere düştü. Zorlukla ayağa kalkan yaşlı adamın yürürken sendelediği de kamera görüntüsüne yansıdı.

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O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken saldırının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla saldırgan sürücünün yakalanması için çağrı yapanlar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara darp
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