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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Afganistan'da kadın ve erkekler perde ile ayrıldı

07.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde eğitimin bugün başladığı Afganistan'dan gelen bir fotoğraf gündem konusu oldu. Fotoğrafta sınıfta bulunan kadın ve erkeklerin gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldığı görüldü.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Afganistan'da kadın ve erkekler perde ile ayrıldı

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin yönetimi Taliban'a geçti. Kaos havasının hakim olduğu ülkede hayata dönmeye çabaları devam ediyor.

KADIN VE ERKEKLERİ PERDE İLE AYIRDILAR

Üniversitelerde eğitimin bugün başladığı ülkeden gelen bir fotoğraf sosyal medyada gündem konusu oldu. Bir sınıfta kadın ve erkekler gri bir perde ile birbirlerinden ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.

Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.

"SINIFA GİRDİĞİMDE GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ HİSSETTİM"

Reuters'a konuşan üniversite öğrencilerine göre, kadınlara ayrı eğitim veriliyor ve kampüsün sadece belirli bir kısmına girebiliyorlar.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anjila, yaptığı açıklamada, "Sınıfa girdiğimde gerçekten çok kötü hissettim. Yavaş yavaş 20 yıl öncesine dönüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
islam adı altında din adı altında o çarpık beyinlerini nefret ettiriyorlar.

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