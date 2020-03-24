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  4. Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Polisi görünce otomobilin arkasına saklandılar

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Polisi görünce otomobilin arkasına saklandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Elbistan'da 65 yaş üstü 3 kişi polisi görünce otomobilin arkasına saklandı. O anların fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Polisi görünce otomobilin arkasına saklandılar

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri denetim yapmaya başladı. Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü denetim yaparken 65 yaş üzeri 3 kişi, polis minibüsünü görünce park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Yaşları 65'in üzerinde olan 3 kişi her ne kadar kendilerini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı ve yanlarına gelen polis tarafından uyarıldı. Polis memurunun uyarısı üzerine 3 kişinin evlerine döndüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Öte yandan 3 kişinin otomobilin arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Kaynak: DHA

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