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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'a CV gönderdi

23.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Özgür Demirtaş, Berat Albayrak'a CV gönderdi

Finans profesörü Özgür Demirtaş'ın, geçmiş yıllarda Berat Albayrak'a CV gönderdiği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Demirtaş'ın ayrıca, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adının geçtiğini fakat kabul etmediğini söylediği öne sürüldü.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, Berat Albayrak'a, henüz siyasete girmediği 2012 yılında CV gönderdiği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Berat Albayrak'ın Çalık Holding'de yönetici olduğu yıllarda yaşandığı öne sürülen konuyla Gökhan Topçu isimli ClubHouse kullancısının Özgür Demirtaş'a yönelttiği soru üzerine Demirtaş, CV'sini bir arkadaşına gönderdiğini, arkadaşının da Albayrak'a gönderdiğini söyledi.

Aynı kullanıcı paylaşımının devamında, Demirtaş'ın isminin Cumhurbaşkanı adalığı için geçtiğini ve onu bile kabul etmediğini, bakanlığa tenezzül etmeyeceğini söylediğini iddia etti.

İşte sosyal medyada paylaşılan o iddialar:

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