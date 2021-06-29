Sosyal medya bu kilo verme cihazını konuşuyor! ''İşkence cihazı mı?''

2030 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının aşırı kilolu veya obez olacağına inanılıyor. Hal böyle olunca bilim insanları da bazı ilginç denebilecek yöntemlere adım atıyor. Bunlardan biri de ağzın açılmamasını sağlayan mıknastıslı bir cihaz.

Kişinin konuşmasını ve nefes almasını engellemiyor'' şeklinde tanıtılan kit, Otago Üniversitesi ve İngiliz araştırmacılar tarafından geliştirildi. Ancak bu aleti geliştiren kişiler sosyal medya kullanıcılarının tartışma konusu olmaktan kaçamadılar.

Otago Üniversitesi'nin gönderisine yanıt veren bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne kadar aşağılayıcı. Evet, sorun şu ki biz şişkolar çenemizi kapalı tutamayız'' dedi. Bir diğeri ise ''Bu şaka mı?'' şeklinde soru sorarak yapılanın gerçek olmadığını düşünmek istedi. ''Tıbbın bu tür işkence cihazları ürettiğini bilmiyordum'' diyen başka bir kullanıcıya da destek mesajı yağdı.

CİHAZI DENEYENLER 7 KİLOYA YAKIN VERDİ

Öte yandan British Dental Journal'a göre Dublin'de yapılan denemede altı katılımcı iki haftada ortalama 6 buçuk kilo verdi.

Panik atak veya boğulma gibi acil durumlarda cihazın devreden çıkmasını sağlayan bir güvenlik özelliği bulunmakta.

Otago Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve baş araştırmacı Profesör Paul Brunton, obeziteyle mücadeleye yardımcı olmak için etkili ve güvenli bir araç olduğunu söyledi. Kullanıcının dişlerini sardığı için bir diş hekimi tarafından takılacağını da sözlerine ekledi. Brunton, "Gerçek şu ki, bu cihazla herhangi bir olumsuz sonuç yok" diyor.

Dünya genelinde 1,9 milyar yetişkinin fazla kilolu olduğu tahmin ediliyor ve 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 57'sinin aşırı kilolu veya obez olacağı öne sürülüyor.



