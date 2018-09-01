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Sosyal medya bu kişilik testini konuşuyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bu karelerden korktuğun kişiliğin hakkında ipucunu veriyor.

Sosyal medyada elden ele dolaşan bu teste göre sizi hangisi daha çok korkutuyor...

Hangisi seni daha çok korkutuyor?

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Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.
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Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.
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5funfacts.com'un hazırladığı aşağıdaki 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.
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İşte o kareler ve sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları...
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Eğer birinci kareyi seçtiyseniz bu duygusallık aradığınız anlamına gelir.
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Ayrıca yalnızlık, hayal kırıklığı gibi duygulardan hala korkuyorsunuz.
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İkinci kareyi seçtiyseniz bu duygusal bir yolculuk başlatmanız gerektiği anlamına gelir.
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Bu tüneldeki karanlık su aklınızdaki karanlığı simgeliyor ve bu da temizlemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.
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Üçüncü kare can sıkıntısını sembolize ediyor. Birilerinin gelip sizi kurtaracağını bekliyorsunuz.
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Ailenizde ve iş yerinizde rahat hisseden kişi olabilirsiniz, ancak hayatınızda istediğiniz şeyden emin olmanız lazım.
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Beşinci kareyi seçtiyseniz bu, analitik düşünme becerilerine sahip güçlü ve zeki bir kişi olduğunuz anlamına gelir.
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Cömert sadık ve iyi kalpli bir insansın.
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Sevdiğin insanları korumak ve ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak istiyorsun.
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Yedinci kareyi tercih ettiyseniz sevinç ve heyecanla dolu bir yaşam için açlık çekiyorsunuz.
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Kapı parlak mavi gökyüzünün rengini simgeliyor.
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Bu kareyi seçtiyseniz bu karanlık alana girdiğinizde geride bırakmak zorunda kalacağınız şeyler olduğunu düşündüğünüz ve bundan korktuğunuz anlamına geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya test korku testi

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