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  4. Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini 7 ay önce yazmış

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini 7 ay önce yazmış

09.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü tüm dünyada yankı uyandırırken Twitter'da bir kullanıcının 7 ay önce yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Kraliçe'nin ölümü sonrası bir anda gündeme oturan paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini 7 ay önce yazmış

Rahatsızlığının ardından 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberi tüm dünyada gündem olurken sosyal medya ise 7 ay önce yapılan bir paylaşımı konuşuyor.

Kim olduğu belli olmayan bir kullanıcı tarafından 4 Şubat 2022'de yapıldığı iddia edilen paylaşımda, Kraliçe'nin 8 Eylül'de hayatını kaybedeceği ifadeleri yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi sonrası ise sosyal medya kullanıcıları, aylar önce yapılan paylaşımı şaşkınlık içerisinde karşıladı.

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Twitter Kraliçe Elizabeth
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