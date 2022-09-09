Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor! Kraliçe Elizabeth’in ölüm tarihini 7 ay önce yazmış

Rahatsızlığının ardından 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm haberi tüm dünyada gündem olurken sosyal medya ise 7 ay önce yapılan bir paylaşımı konuşuyor.

Kim olduğu belli olmayan bir kullanıcı tarafından 4 Şubat 2022'de yapıldığı iddia edilen paylaşımda, Kraliçe'nin 8 Eylül'de hayatını kaybedeceği ifadeleri yer aldı.

Kraliçe Elizabeth'in dün hayatını kaybetmesi sonrası ise sosyal medya kullanıcıları, aylar önce yapılan paylaşımı şaşkınlık içerisinde karşıladı.



