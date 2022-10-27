Sosyal medya bu romantiği konuşuyor: Kamyonetinin arkasına astığı pankartı gören bir daha baktı! 'Güzel gözlerine bakacak yüzüm yok...'

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda, arkasında pankart bulunan bir kamyonet, diğer sürücülerin ilgisini çekti.

Pankartta "Bir tanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazdığı görüldü.

'NE SUÇ İŞLEDİ BAKALIM'

Pankartı görenler cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Sürücü ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören pankartla ilgili bazı kullanıcılar 'Ne suç işledi bakalım' yorumlarında bulundu.

(DHA)

