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Sosyal medya bu romantiği konuşuyor: Kamyonetinin arkasına astığı pankartı gören bir daha baktı! 'Güzel gözlerine bakacak yüzüm yok...'

27.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kamyonetin arkasına asılan pankart, sosyal medyada gündem oldu. Kamyonet sürücüsü, sevdiği kişiyle barışmak için aracının arkasına pankart asarak, özür diledi. O anları çevredekiler, cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Romantik kamyonet sürücüsü için sosyal medyada 'Ne suç işledi bakalım' yorumları da yapıldı.

Sosyal medya bu romantiği konuşuyor: Kamyonetinin arkasına astığı pankartı gören bir daha baktı! 'Güzel gözlerine bakacak yüzüm yok...'

Adana'nın Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda, arkasında pankart bulunan bir kamyonet, diğer sürücülerin ilgisini çekti.

Pankartta "Bir tanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet" yazdığı görüldü.

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'NE SUÇ İŞLEDİ BAKALIM'

Pankartı görenler cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Sürücü ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada büyük ilgi gören pankartla ilgili bazı kullanıcılar 'Ne suç işledi bakalım' yorumlarında bulundu.

(DHA)

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Adana özür pankart

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