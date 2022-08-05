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Sosyal medya bu temizlik görevlisini konuşuyor... Milyonlarca kişi izledi: Helal olsun sana

05.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir düğünde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir temizlik işçisinin kendini müziğin ritmine kaptırdığı anlar dikkat çekti. Videonun sonunda çöp kamyonunun hareket edip gitmeye başladığı görülürken o anlar izleyenleri güldürdü. Bir dakikalık video 2 milyona yakın izlenme aldı, videoya binlerce kişi de yorum yaptı. Kullanıcılardan biri, ''Abi keşke senin gibi her şeyden mutlu olmayı bilseydim'' derken, bir diğeri ''Helal olsun maşallah sana'' dedi.

Aksaray'da bir düğünde çekilen görüntülerde temizlik işçisinin adeta kurtlarını döktüğü anlar viral oldu. Tiktok’ta Enes Özdilli adındaki bir kullanıcının paylaştığı görüntüler 2 milyona yakın izlenme aldı. 1 dakikalık videoda müzikle birlikte çoşan işçinin keyifli anları dikkat çekerken, videonun sonunda çöp arabasının hareket edişi ve işçinin ona yetişmeye çalışması güldürdü.

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''ALLAH'INA KURBAN SENİN''

Binlerce kullanıcı söz konusu işçi için, ''Helal olsun dayı. Şu enerjinin birazını da bize gönder. Böyle insanları gördükçe tekrar hayata bağlanıyorum. Allah'ına kurban senin. Yüzündeki mutluluk hiç eksik olmasın senin'' şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aksaray
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