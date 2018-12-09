Sosyal medya bu testle çalkalanıyor

İşte sizi ters köşe yapacak zeka soruları...
Sosyal medyayı kasıp kavuran zeka testi
İlk önce hangi su tankı dolar?
Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4
Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Seçenekler: 20, 41, 34
En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?
Seçenekler: 5, 6, 7
Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.
Seçenekler: 2, 4, 5
Soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?
Seçenekler: 1, 3, 7
Soru işareti yerine gelecek harfi bulun.
Seçenekler: S, T, Y
Bu işlemdeki sayılar hangileridir?
Seçenekler: 172-318-470, 072-318-470, 072-398-470
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