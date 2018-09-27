Sosyal medya bunu konuşuyor!

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YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Bu dikkat testi herkesi zorluyor.

İşte dikkatlice bakmanızı gerektiren fotoğraflar.

Dünyanın en zor dikkat testi

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Bu resimdeki kalem nerede?
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Farklı görünen kediyi bulun.
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Çiftler arasından farklı olanı bulun.
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Hangisi diğerlerinden farklı?
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Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
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Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
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Farklı olan resmi bulun.
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Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
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Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
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Hangi at diğerleri gib değil?
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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.
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