Sosyal medya bunu konuşuyor: Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!

Erzurum’un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

SOSYAL MEDYA OLAY OLDU

Eline megafon alan Haksever, “Benim paramı verin” diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

'PARAMI ÖDE NEVZAT ABİ'

Alacaklı vatandaş, “Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye, cumaya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah’tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat.” diye bağırarak borçlusuna seslendi.

(İHA)



