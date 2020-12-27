HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor: Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!

Sosyal medya bunu konuşuyor: Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!

27.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sosyal medya bunu konuşuyor: Camiye gitmekle olmuyor, paramı öde Nevzat!

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu kişinin dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Komşusundan borcunu isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Erzurum’un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi.

SOSYAL MEDYA OLAY OLDU

Eline megafon alan Haksever, “Benim paramı verin” diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

'PARAMI ÖDE NEVZAT ABİ'

Alacaklı vatandaş, “Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye, cumaya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah’tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat.” diye bağırarak borçlusuna seslendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

Yayının sona erdiğini düşünen İlber Ortaylı: Maşallah şuna bak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

EGM'den sokakta yaşayan kişiye kesilen 'kısıtlama' cezası için özür

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Korkutan açıklama! 'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'

Korkutan açıklama! 'Büyük depremlerin habercisi olabilir'

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay! Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Muğla Dalaman'da deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da panik yaratan deprem

Elazığ'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Elazığ'da deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.