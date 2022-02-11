Sosyal medya bunu konuşuyor! Çin'deki bir gencin fazla çalışmaktan öldüğü iddia edildi: "996" tartışmaları tekrar alevlendi

Çin'deki 996 çalışma kültürü bir kez daha gündemde. Bu çalışma kültürü, Çin'deki insanların sabah 9’dan akşam 9’a haftanın 6 günü çalışmasını temsil ediyor.

FAZLA ÇALIŞMAKTAN ÖLDÜ İDDİASI!

Son olarak Çin’de, bir teknoloji şirketinde çalışan gencin çok fazla çalıştığı için öldüğü iddia edildi. The Guardian'ın haberine göre; Çin'de 25 yaşındaki bir gencin cumartesi öğleden sonra evinden hastaneye götürüldükten kısa bir süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Gencin Çin merkezli bir video platformunda içerik denetçisi olarak çalıştığı söylenirken, şirket temsilcilerinin yardım için hastaneye gittiği ve ardından ailesine haber verildiği aktarıldı.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ! "GEÇEN HAFTA ÇALIŞTIĞI SAATLER..."

Gencin çalıştığı şirketin beyin kanamasından öldüğü bildirilen çalışanının çok fazla çalıştığı iddialarını reddettiği ifade edildi. Şirkete göre genç, geçen hafta saat 9:30'dan akşam 18:30'a kadar fazla mesai yapmadan çalıştı. Ancak şirket çalışanlarının sağlığına daha fazla dikkat edeceğini söyledi.

"996" TARTIŞMALARININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ! WEİBO'DA TEPKİ

Ancak ölüm iddiası, “996” olarak adlandırılan fazla mesai kültürü hakkındaki tartışmaları tekrar alevlendirdi. Çin'in sosyal medyası Weibo'da 25 yaşındaki gencin ölümünü ve aşırı çalışma iddiasını içeren bir hashtag, yüz milyonlarca kez görüntülendi. Öte yandan şirkette çalışan bazı Weibo kullanıcılarından da tepkiler geldi.

İlk açıklamasında, insanları sağlıklarına dikkat etmeye ve kendilerini iyi hissetmedikleri takdirde ücretli hastalık izni kullanmaya veya amirleriyle iletişime geçmeye çağıran ve soruşturma sürecinde polisle işbirliği yapacağını ve aileye yardım etmek için bir şirket ekibi kurduğunu söyleyen şirket, ikinci bir açıklama daha yaptı.

Şirket, üst düzey yöneticilerinin hayatını kaybeden gencin ailesine danıştığını ve şirkette değişiklik yapacaklarını söylediği ikinci açıklamasında, ilk olarak bu yıl 1000 kişiyi daha işe alacağını ve şirketin çalışanların fiziksel sağlığına daha fazla dikkat edeceğini duyurdu.



