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Sosyal medya bunu konuşuyor! Her şey canlı yayın sırasında oldu: Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti

21.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de canlı yayın sırasında bir muhabire araç çarptı. Kazanın ardından muhabir Tori Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti. Haber spikeri Tim Irr, Yorgey’e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, “Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e araç çarptı. Yorgey kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti. Yorgey kaza sonrası "Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" derken yayının ardından görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYIN SIRASINDA ARAÇ ÇARPTI

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar’da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.

"BU SENİN İÇİN TELEVİZYONDA BİR İLK"

Stüdyoda bulunan haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı. Irr ise Yorgey’e "Vay canına, bu senin için televizyonda bir ilk, Tori" dedi.

"TÜM HAYATIM GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Irr, Yorgey’e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, “Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.

Yorgey, kazanın ardından "Güvenli bir noktada olduğumu sanıyordum ama açıkçası kamerayı biraz hareket ettirmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kazanın ardından araç sürücüsü Yorgey’den özür dilerken, Yorgey sürücüye iyi olduğunu belirtti. Yayının ardından görüntüler, sosyal medyada gündem haline gelirken, sosyal medya kullanıcıları ise Yorgey'e görevine bağlılığı nedeniyle övgü yağdırdı. Yorgey’in yayının ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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