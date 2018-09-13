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Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:16 | Son Güncelleme

Bu fotoğrafa ilk bakışta gördüğünüz hayvan sizin kişiliğinizi ele veriyor.

İşte çok konuşulan o test...

İlk başta ne görüyorsunuz? Çok konuşulan o test

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Aşağıdaki resimlerde ilk bakışta gördüğünüz şey kişiliğiniz hakkında derin ipuçları veriyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken psikolojik test.
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Aslan. Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir.Egzotik bir kuş. Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.
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Ördek. İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var.Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.
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İki timsah. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz.Kuş. Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.
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Köpek burnu. Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz.Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.
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Wolverine. Marvel evreni fanısınız. Tony Stark'ın karizması ve Kaptan Amerika'nın dayanıklılığını izlemeyi tercih edenlerdensiniz.İki Batman. Gördüğünüz şey birbirine bakan iki Batman ise DC evreni fanısınız. Gotham şehrinin karanlık sokakları daha çok ilginizi çekiyor.
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İLK HANGİ HAYVANI GÖRÜYORSUNUZ?

İLK HANGİ HAYVANI GÖRÜYORSUNUZ?
Hayvanların oldukça başarılı şekilde gizlendiği fotoğrafa ilk baktığınızda ne görüyorsunuz? Dikkatlice bakın. İşte şimdi ilk hangi hayvanı gördüyseniz ona göre kişilik analiziniz…
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AT

AT
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Eğer ilk bakışta at gördüyseniz, oldukça iddialı ve çalışkan bir kişiliğiniz var.
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TAVUK
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İlk bakışta tavuğu gördüyseniz, cesur ve çılgın bir karaktersiniz.
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YENGEÇ
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Fark ettiğiniz ilk hayvan yengeç ise, dışa kapalı bir yapınız olmasına rağmen iç dünyanızda yumuşacıksınız.
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PEYGAMBER BÖCEĞİ
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Peygamber böceği gördüğünüz ilk hayvansa, sabırlı ve güçlü yapınızla ön plandasınız.
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KURT
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Kurt fark ettiğiniz ilk hayvan ise, dışarıdan acımasız ve cesur bir yapınız var.
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KÖPEK
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Dikkatinizi çeken ilk hayvan köpek ise, sadakat en önemli özelliğiniz.
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KARTAL

KARTAL
Kartal fark ettiğiniz ilk hayvansa, hedefinize ulaşana kadar sıkı sıkı çalışırsınız. Çalışma ortamında aranan isim siz olabilirsiniz.
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KELEBEK

KELEBEK
İlk gördüğünüz hayvan kelebek ise, değişime açık birisiniz.
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GÜVERCİN
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Güvercin fark ettiğiniz ilk hayvansa, barış ve uyumun temsilcisi olabilirsiniz.
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