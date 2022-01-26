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Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...

26.01.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran adam, bu kez de kardan yaptığı yaşlı kadına takma diş hediye etti. Bir çocuk babası Ertan Kalktık, "Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış” diye konuştu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...

Bursa Gürsu'da yaşayan bir çocuk babası Ertan Kalktık, 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı. Kalktık, şimdide kardan yaptığı yaşlı kadına takma diş hediye etti. Kalktık, "Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış” diye konuştu.

TAKMA DİŞ HEDİYE ETTİ

Gürsu’da 7 yıl önce kardan bir gelin, 2 yıl sona da bikinili kardan kadın görüntüleriyle sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir çocuk babası Ertan Kalktık, bu sene de kardan kadının yaşlılığını canlandırdı. Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirip yaşlılıkta en iyi hediye olarak düşündüğü takma diş hediye etti.

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"MAYOLU OLUNCA TEPKİYE YOL AÇTI"

Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, “7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu” dedi.

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"BİRAZ ESPİRİ KATTIM"

Bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getiren Kalktık, “Fakat aradan çok zaman geçince, yıllar sonrası gibi nostalji yapıp bu kez kardan yaşlı kadın yaptım. Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış” diye konuştu.

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3 SAAT SÜRDÜ

Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, “Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim” diyerek espri yaptı.

Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, “Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor” dedi.

Kaynak: İHA

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Bursa
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