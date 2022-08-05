Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Köpeğine toz geldi' diye burnunu kırdı

Olay, dün İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi, kaldırımı süpürdüğü sırada bir kişinin saldırına uğradı. Köpeğiyle yolda yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdığı temizlik işçisinin burnunu kırdı. Sosyal medyada gündem olan olay büyük tepki çekti.

BURNU KIRILDI

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken sosyal medyada da gündem olan olay büyük tepki çekti.

Kaynak: DHA





